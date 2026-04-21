Inter odwrócił losy meczu! Piotr Zieliński powalczy o kolejne trofeum

Piotr Zieliński

Nieprawdopodobny zwrot akcji w wykonaniu Interu

We wtorkowy wieczór Inter Mediolan podejmował w rewanżowym starciu półfinału Pucharu Włoch zespół Como. Wszystko zapowiadało nam bardzo wyrównaną rywalizację, gdyż w pierwszym meczu było 0:0, a stawką gra przecież o cenne trofeum.

Co ważne, w pierwszym składzie spotkanie rozpoczął Piotr Zieliński, który w ostatnich tygodniach jest w bardzo dobrej dyspozycji i z całą pewnością można powiedzieć, że jest liderem drugiej linii Interu. W tym meczu nie miał jednak zbyt wiele do powiedzenia, zresztą podobnie jak cały jego zespół. Pierwsza połowa, choć dość wyrównana – także w statystykach – zakończyła się wynikiem 0:1 dla Como. Gola w 32. minucie rywalizacji zdobył bowiem Martin Baturina.

Po zmianie stron piłkarze z Mediolanu nie mieli nawet okazji zbyt dobrze znów się rozgrzać, a już przegrywali 0:2, gdyż w 48. minucie rywalizacji prowadzenie podwyższył Lucas Da Cunha, a asystę zaliczył niezawodny Nico Paz. To zwiastowało wielkie problemy Interu, który z czasem zaczął przejmować inicjatywę. Z pewnością pomogły zmiany, w tym zejście Piotra Zielińskiego, który zaliczył 60. minut tego wieczoru. Tuż po nich w 69. minucie meczu gola kontaktowego zdobył Hakan Calhanoglu. Kilkanaście minut później, po kolejnych atakach gospodarzy, udało się wyrównać. Dublet ustrzelił bowiem turecki pomocnik, dla którego nie było to jeszcze ostatnie słowo.

Gdy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, a więc kibice oglądać będą mogli dogrywkę, świetną zespołową akcją jeszcze raz popisali się gracze z Mediolanu i trafili na 3:2. Uczynił to dokładnie Petar Sucic, ale świetne podanie otrzymał od Hakana Calhanoglu, który w drugiej połowie błysnął prawdziwym geniuszem. Dzięki dwóm golom i asyście z pewnością zasługuje on na miano bohatera całego Interu.

Awans do finału Pucharu Włoch wywalczył więc zespół Interu, który zmierzy się w nim ze zwycięzcą pary Lazio – Atalanta. Ten mecz zaplanowano na środowy wieczór, a po pierwszym starciu jest remis 2:2.

