Napoli w tarapatach. Conte uderzył w problem, który narasta

SSC Napoli to ekipa, która ma duże kłopoty kadrowe, a wpływ na to mają kontuzje w drużynie. Ostatnio ciekawą wypowiedzią na ten temat podzielił się trener Antonio Conte.

Antonio Conte wprost o problemach Napoli

SSC Napoli we wtorek wieczorem przegrało z Como w ćwierćfinale Pucharu Włoch. Mistrzowie Serie A odpadli z rozgrywek po przegranym konkursie rzutów karnych (6:7). W normalnym czasie gry padł remis (1:1). Tymczasem po spotkaniu interesującą wypowiedzią podzielił się były selekcjoner reprezentacji Włoch.

– Wyjaśnienie wysokiego wskaźnika kontuzji w Napoli? Musimy iść do kościoła i się pomodlić! – mówił Antonio Conte cytowany przez dziennikarza Nicolo Schirę na platformie X.

– Kiedy kilku zawodników pauzuje naraz z powodu poważnych kontuzji, jesteś zmuszony stale wystawiać tych samych, a wtedy oni również doznają drobnych urazów, które przeradzają się w poważne – wyjaśnił Włoch.

Napoli po odpadnięciu z Coppa Italia może skupić się już tylko na rywalizacji w lidze włoskiej. Do końca sezonu przed ekipą Conte pozostało do rozegrania łącznie 14 spotkań. Tymczasem już w najbliższą niedzielę neapolitańczycy w roli gospodarza zmierzą się w Derby del Sole z AS Romą. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45.

W pierwszej potyczce między Napoli a rzymianami w tej kampanii górą byli mistrzowie Serie A (1:0). Ogólnie w czterech ostatnich starciach między zespołami dwukrotnie wygrywali Partenopei, a dwa razy padł remis. Po raz ostatni w Neapolu drużyny grały ze sobą w listopadzie 2024 roku i wówczas lepsze było Napoli (1:0).