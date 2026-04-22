Fabregas nie mógł tego przemilczeć. „Jest jak Pirlo, Modrić i Kroos”

Cesc Fabregas nie krył zachwytu nad Hakanem Calhanoglu po półfinale Pucharu Włoch. Hiszpan ostatnio nie szczędził pochwał w kierunku doświadczonego zawodnika Interu Mediolan

Cesc Fabregas wskazał lidera, To on robi różnicę

Cesc Fabregas zabrał głos po emocjonującym rewanżowym starciu półfinału Pucharu Włoch. W nim jego Como przegrało z Interem (2:3), odpadając z rozgrywek. Hiszpański szkoleniowiec mimo porażki znalazł jednak moment, by wyróżnić jednego z rywali – Hakana Calhanoglu.

Fabregas nie szczędził komplementów pod adresem tureckiego pomocnika. Zestawił go z absolutnymi legendami futbolu. – Naprawdę lubię Calhanoglu, jest jak Pirlo, Modrić i Kroos… Jest niewielu takich jak on. Jestem w nim zakochany jako piłkarzu. To naprawdę niesamowite widzieć go na tym poziomie; napędza drużynę do przodu – przyznał trener Como cytowany na platformie X przez dziennikarza Nicolo Schirę.

Powyższa wypowiedź podkreśla, jak duże wrażenie wywiera na rywalach forma zawodnika Interu, który odgrywa kluczową rolę w środku pola mediolańskiego zespołu. Jego wizja gry, precyzja podań i zdolność do kontrolowania tempa spotkania sprawiają, że jest jednym z najważniejszych ogniw drużyny.

Inter, po wyeliminowaniu Como, awansował do finału Coppa Italia. Tam zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji Lazio z Atalantą, gdzie pierwszy mecz zakończył się remisem 2:2. Mecz na Stadio Olimpico odbędzie się 13 maja o godzinie 21:00. W minionym roku najlepszą ekipą rozgrywek była Bolognia, która w finale pokonał AC Milan (1:0).