Inter dopiął swego. Chivu podsumował szalony mecz

Inter Mediolan pokonał Como (3:2) w rewanżowym starciu 1/2 finału Pucharu Włoch i awansował do finału rozgrywek. Trener Cristian Chivu zabrał głos po spotkaniu.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter Mediolan wywalczył awans do finału Coppa Italia po emocjonującym zwycięstwie nad Como w rewanżowym meczu półfinałowym. Spotkanie dostarczyło kibicom wielu wrażeń, a Nerazzurri potwierdzili, że w decydujących momentach potrafią przechylić szalę na swoją korzyść.

Po zakończeniu rywalizacji trener Cristian Chivu nie szczędził pochwał swoim zawodnikom, zwracając uwagę na ich zaangażowanie oraz kolektywną pracę. – To zasługa pracy całego zespołu, w którym zawodnicy od pierwszego dnia poświęcają się dla drużyny i zawsze pokazują się z jak najlepszej strony, gdy wychodzą na boisko – mówił szkoleniowiec cytowany przez stronę GianlucaDiMarzio.com.

Szczególne słowa uznania Chivu skierował w stronę rezerwowych, którzy odegrali kluczową rolę w końcowym rozstrzygnięciu. – Dzisiaj nasi rezerwowi byli niezwykle pomocni i odegrali decydującą rolę. To dzieło zespołu z nieustępliwą chęcią walki do samego końca – zaznaczył Rumun.

Trener odniósł się także do rywala, podkreślając jego wymagający charakter. – Wiedzieliśmy, jakie jest Como. Udało nam się strzelić im tyle goli, ponieważ moi zawodnicy mają determinację i dumę. Pokonaliśmy Como dwa razy w ciągu 10 dni. Tylko szalony zespół Interu mógł to zrobić – przyznał szkoleniowiec ekipy z Mediolanu.

Inter czeka teraz na rywala w finale. Drugiego finalistę wyłoni starcie Atalanty z Lazio, które odbędzie się w środowy wieczór. Mecz zacznie się o godzinie 21:00.