Arbeloa stawia sprawę jasno po wygranej Realu. Cel jest jeden

Real Madryt pokonał Deportivo Alaves (2:1) w spotkaniu 33. kolejki La Liga. Po meczu trener Alvaro Arbeloa przekonywał, że jego drużyna do końca będzie walczyć o mistrzowski tytuł.

Real Madryt sięgnął po kolejne ważne zwycięstwo w lidze hiszpańskiej, pokonując na wyjeździe Deportivo Alaves. Chociaż wynik pozwolił dopisać trzy punkty, szkoleniowiec Królewskich nie był w pełni usatysfakcjonowany przebiegiem spotkania.

Jak podkreślił trener Alvaro Arbeloa jego zespół miał pełną kontrolę nad pierwszą połową i powinien wcześniej zamknąć mecz. – Dominowaliśmy w pierwszej połowie. Powinniśmy byli strzelić więcej goli i rozstrzygnąć sprawę, zamiast pozwolić przeciwnikom wrócić do gry – mówił trener Królewskich cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Szkoleniowiec odniósł się również do sytuacji w tabeli i ambicji zespołu na końcówkę sezonu. Po wcześniejszym meczu z gigantem Bundesligi w Lidze Mistrzów drużyna przeanalizowała swoje położenie i jasno określiła cel. – Po meczu z Bayernem Monachium rozmawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że musimy wygrać pozostałe siedem meczów. To nasz cel. Mamy jedno zwycięstwo, a zostało nam jeszcze sześć meczów do wygrania – zaznaczył Hiszpan.

Arbeloa podkreślił, że walka o mistrzostwo wciąż pozostaje otwarta. – Czy liga wciąż trwa? Matematycznie to jeszcze nie koniec, więc tak, wciąż trwa – powiedział trener.

Po rozegraniu 32 spotkań Real zajmuje drugie miejsce w tabeli La Liga z dorobkiem 73 punktów. Do pierwszej FC Barcelony traci sześć oczek.