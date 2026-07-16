Wielkie emocje na start sezonu. Lech i Górnik grają o Superpuchar!

Lech Poznań i Górnik Zabrze zmierzą się dziś o Superpuchar Polski. Pierwszy gwizdek na Enea Stadionie wybrzmi o godzinie 19:00, inaugurując nowy sezon na polskich boiskach.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Ondrej Zmrzly, Mikael Ishak, Michal Sacek

Hitowe starcie na początek sezonu 2026/2027 o Superpuchar Polski

Lech Poznań przystępuje do tego meczu jako mistrz Polski. Kolejorz chce od razu mocno wejść w kolejny sezon przed zbliżającą się batalią o Ligę Mistrzów, którą rozpocznie od rywalizacji z duńskim Aarhus. Poznaniacy wzmocnili swój skład przez sprowadzenie m.in. Allahyara Sayyadmanesha czy też Mateusza Lisa.

Trener Niels Frederiksen nie zamierza oszczędzać sił, tym bardziej że w zeszłym roku nie udało się sięgnąć po to trofeum. Wówczas podopieczni 55-letniego szkoleniowca przegrali 1:2 z Legią Warszawa.

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Górnik Zabrze z kolei zjawi się w Poznaniu jako zdobywca Pucharu Polski i wicemistrz kraju. Zabrzanie to ekipa, która potrafi napsuć krwi faworytom i będzie chciała wywieźć cenny puchar ze stolicy Wielkopolski. Zespół prowadzony przez Michala Gasparika pokonał zresztą w ostatnim bezpośrednim starciu Lecha 1:0.

Przed startem sezonu do klubu, którego właścicielem jest teraz Lukas Podolski trafili chociażby Bruno Durdov i Kacper Urbański. Trójkolorowi po dzisiejszym spotkaniu także będą przygotowywali się do walki o awans do Ligi Mistrzów, choć już na sam początek czeka ich ciężkie wyzwanie z tureckim Fenerbahce.

Sędzią głównym tego pojedynku będzie Damian Kos, a na wozie VAR zasiądą Bartosz Frankowski oraz Damian Sylwestrzak. Początkowo mecz miał odbyć się we Wrocławiu, jednak po fali protestów ze strony obu klubów i kibiców, PZPN przywrócił tradycyjne starcie na stadionie mistrza Ekstraklasy.

Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi stacja TVP Sport. Mecz rozpocznie się w czwartek 16 lipca o godzinie 19:00.