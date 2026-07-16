PSG chce gwiazdę Barcelony. Katalończycy podjęli niespodziewaną decyzję

PSG jest zainteresowane pozyskaniem Ferrana Torresa. Jak donosi SPORT, władze Barcelony nie chcą sprzedawać Hiszpana i szykują dla niego nową umowę.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Barcelona szykuje kontrakt dla Ferrana Torresa

W ostatnich dniach pojawiły się plotki o rzekomo zaawansowanych rozmowach między Paris Saint-Germain a Ferranem Torresem. Jednak jak informuje „Sport”, na razie nie wpłynęła żadna oficjalna oferta ze strony francuskiego giganta.

Mimo to Barcelona podejrzewa, że mogło dojść do rozmów między klubem a otoczeniem Hiszpana i nie jest z tego faktu zadowolona. Według doniesień działacze klubu chcą przedłużyć kontrakt 26-latkiem, który wygasa już w połowie przyszłego roku.

Duma Katalonii nie chce stracić zawodnika za darmo i nie rozważa jego sprzedaży. Plan zakłada przedstawienie oficjalnej oferty przedłużenia współpracy we wrześniu, co jest podyktowane głównie przepisami finansowego fair play.

Kluczowe rozmowy mają ruszyć jednak już od razu po zakończeniu Mistrzostw Świata, kiedy napastnik będzie mógł w pełni skupić się na swojej klubowej przyszłości.

Hansi Flick oraz dyrektor sportowy Deco doceniają reprezentanta Hiszpanii za jego wszechstronność i gotowość do pomocy zespołowi w każdej roli. Nowy kontrakt miałby obowiązywać do czerwca 2029 roku.

Przy podpisaniu nowej umowy Blaugrana będzie musiała przelać Manchesterowi City zapisany wcześniej bonus w wysokości około 7-8 milionów euro. Katalończycy nie traktują jednak tej kwoty jako przeszkody.