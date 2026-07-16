Górnik gra o Superpuchar Polski. Gasparik nie zgadza się z Podolskim

Górnik Zabrze ma szansę na kolejne trofeum. Wicemistrz kraju zagra z Lechem Poznań o Superpuchar Polski. Na konferencji prasowej Michal Gasparik, cytowany przez serwis Roosevelta81.pl przyznał, że inaczej patrzy na nadchodzące spotkanie niż Lukas Podolski.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Gasparik nie zgadza się z Podolskim ws. znaczenia Superpucharu Polski

Górnik Zabrze zaliczył jeden z najlepszych sezonów w historii klubu. Poprzednie rozgrywki zakończył na 2. miejscu w Ekstraklasie, a dodatkowo sięgnął po triumf w Pucharze Polski. Nagrodą za wspaniałe wyniki będzie nie tylko gra w eliminacjach Ligi Mistrzów, ale również występ w Superpucharze Polski. Będzie to okazja do zdobycia drugiego trofeum w tym roku kalendarzowym.

Lukas Podolski, czyli właściciel Górnika nie przykłada dużej wagi do nadchodzącego spotkania. Jego zdaniem ważniejszy jest zbliżające się mecz z Fenerbahce. „Skupiamy się na meczu Ligi Mistrzów, bo to dla nas ważniejsze spotkanie niż Superpuchar” – mówił Lukas Podolski.

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Inaczej do superpucharu i starcia z Lechem Poznań podchodzi szkoleniowiec Trójkolorowych – Michal Gasparik. Na konferencji prasowej przyznał, że nie zgadza się ze słowami Lukasa Podolskiego. Finał to szansa na trofeum i jeśli uda się je zdobyć, to obecna drużyna zapisze się w historii klubu jeszcze bardziej. Stanowczo stwierdził, że w tej chwili najważniejsze jest najbliższe spotkanie.

– Odniosę się do tego, co podobno powiedział „Poldi” – ja się z tym nie zgadzam. Dla nas to jest najważniejszy mecz. Jest to mecz o trofeum. Jeśli zdobędziemy ten puchar, to ja wierzę, że wszyscy będą pamiętali to, co zrobiliśmy tutaj w Górniku i że zapiszemy się w historii tego klubu jeszcze mocniej – powiedział Michal Gasparik, cytowany przez serwis Roosevelta81.pl.

Mecz Lech Poznań – Górnik Zabrze odbędzie się w czwartek (16 lipca) o godzinie 19:00.