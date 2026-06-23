PZPN potwierdza. Oto data i miejsce Superpucharu Polski

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Superpuchar Polski

Ustalono datę i miejsce meczu o Superpuchar Polski

Mecz o Superpuchar Polski w ostatnich latach zaczął wzbudzać wielkie emocje i kontrowersje. To głównie ze względu na fakt, że praktycznie za każdym razem był problem ze znalezieniem odpowiedniego terminu do jego rozegrania. Wielokrotnie był on więc przesuwany, a w tym roku dołączyła do tych problemów kwestia miejsca.

PZPN pierwotnie bowiem chciał zmienić dotychczasową koncepcję, a więc to, że gospodarzem meczu o Superpuchar Polski jest mistrz Polski i przenieść finał do Wrocławia, na neutralny obiekt. To spotkało się z falą krytyki i to ze wszystkich stron. Swój sprzeciw wyraziły nie tylko władze Lecha Poznań, ale i Górnika Zabrze, które wspólnie zbojkotowały ten pomysł. Teraz więc federacja nie miała wyjścia i wróciła do pierwotnej formy. Poinformowano oficjalnie, że starcie o Superpuchar Polski odbędzie się 16 lipca w Poznaniu.

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– Podczas wtorkowego posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej podjęto decyzję, że mecz o Superpuchar Polski 2026 odbędzie się 16 lipca w Poznaniu. Wybór terminu poprzedziła analiza terminarza rozgrywek ligowych oraz harmonogramu europejskich pucharów z udziałem polskich klubów. W spotkaniu o Superpuchar Polski zmierzą się mistrz kraju – Lech Poznań oraz zdobywca STS Pucharu Polski – Górnik Zabrze. Spotkanie rozpocznie się o godz. 20:45 – czytamy w komunikacie PZPN.

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