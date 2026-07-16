Raków chce byłego napastnika Legii Warszawa

Raków Częstochowa prowadzi rozmowy ws. transferu nowego napastnika. Z informacji serwisu sportal.az wynika, że ma nim być Mahir Emreli. W przeszłości grał w barwach Legii Warszawa.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Mahir Emreli ma zostać piłkarzem Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa w trakcie letniego okna transferowego sfinalizował pięć transakcji, ale wśród nich nie ma piłkarza na pozycję numer dziewięć. Ściągnięto bramkarza, środkowego obrońcę, dwóch wahadłowych oraz ofensywnego pomocnika. Nowy napastnik ma jednak trafić do klubu w najbliższym czasie. Niewykluczone, że będzie nim zawodnik, który w przeszłości grał już w PKO BP Ekstraklasie.

Zagraniczne media, a konkretnie serwis sportal.az poinformował, że trwają rozmowy ws. sprowadzenia byłego piłkarza Legii Warszawa. Jest nim Mahir Emreli, który obecnie jest związany z FC Kaiserslautern, które występuje na poziomie 2. Bundesligi.

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Plotki o powrocie reprezentanta Azerbejdżanu pojawiały się od dawna. Natomiast dopiero Raków miał usłyszeć od Emreliego zdecydowane „tak”. 29-latek chce wrócić do Polski, gdzie grał w latach 2021-2022. W tym czasie rozegrał w barwach stołecznego klubu 33 mecze, w których strzelił 11 goli. Rozmowy pomiędzy polskim a niemieckim zespołem trwają i zbliżają się do osiągnięcia porozumienia. Nie zostało jednak podane, czy ma to być forma wypożyczenia, czy transfer definitywny. Jego kontrakt obowiązuje do połowy 2028 roku.

W poprzednim sezonie Emreli rozegrał tylko 13 meczów i strzelił 2 gole. Często borykał się z kontuzjami, które uniemożliwiły mu rozegranie większej ilości spotkań. Z kolei w kampanii 2024/2025 w barwach FC Nurnberg zaliczył świetny rok, notując 10 goli na zapleczu Bundesligi w 24 meczach.