Superkomputer już obliczył, kto wygra mundial. Oni sięgną po złoto

Superkomputer BESTiE wskazał faworyta finału mundialu 2026. Oto szanse Hiszpanii i Argentyny na zdobycie mistrzostwa świata.

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AP Photo/ Ed Zurga/ Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Hiszpania faworytem finału mundialu

Superkomputer BESTiE wyliczył, że większe szanse na zdobycie mistrzostwa świata ma reprezentacja Hiszpanii. Model przyznał jej 58,6 procent prawdopodobieństwa końcowego triumfu.

Argentyna otrzymała 41,4 procent szans na obronę tytułu wywalczonego cztery lata wcześniej. Różnica nie jest ogromna, ale według symulacji to Hiszpanie przystąpią do finału jako faworyci.

Przed rozpoczęciem turnieju szanse Hiszpanii na złoto wynosiły 13,5 procent. W przypadku Argentyny było to 5,7 procent. Obie drużyny znacząco poprawiły więc swoje notowania w trakcie mundialu.

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Tak wyglądają szanse po 90 minutach

BESTiE przeanalizował również możliwe rozstrzygnięcie w regulaminowym czasie gry. Hiszpania ma 43,6 procent szans na zwycięstwo przed dogrywką.

Wygraną Argentyny oszacowano na 30,1 procent, a prawdopodobieństwo remisu po 90 minutach wynosi 26,3 procent.

Model przewiduje wyrównane spotkanie. Oczekiwana liczba goli to 2,40, a szanse na trafienia obu reprezentacji wynoszą 47,4 procent.

Wtedy Hiszpania zagra z Argentyną o złoto

Hiszpania awansowała do finału po zwycięstwie 2:0 nad Francją. Argentyna pokonała natomiast Anglię 2:1.

Decydujący mecz odbędzie się w niedzielę 19 lipca na MetLife Stadium w East Rutherford. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 21:00 czasu polskiego.

Dla Hiszpanii będzie to szansa na drugie mistrzostwo świata w historii. Argentyna powalczy o czwarty tytuł i obronę trofeum.