Takie są obecnie szanse na transfer Olise do Realu Madryt

09:59, 16. lipca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Ramón Álvarez de Mon / RealMadryt.pl

Michael Olise pozostaje jednym z wymarzonych celów transferowych Realu Madryt, ale jego przeprowadzka do stolicy Hiszpanii tego lata wydaje się bardzo mało prawdopodobna. Tak ocenia sytuację Ramón Álvarez de Mon.

Michael Olise
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Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Real Madryt nie wierzy w transfer Olise tego lata

Michael Olise pozostaje jednym z najbardziej cenionych piłkarzy przez władze Realu Madryt, ale jego transfer w letnim oknie wydaje się mało realny.

Tak twierdzi Ramón Álvarez de Mon, który przekazał, że wewnątrz madryckiego klubu panuje przekonanie, iż sprowadzenie Francuza z Bayernu Monachium jest obecnie praktycznie niemożliwe.

Największym problemem ma być stanowisko mistrzów Niemiec. Bayern nie zamierza sprzedawać jednego ze swoich liderów, a obowiązujący jeszcze przez trzy lata kontrakt daje klubowi bardzo komfortową pozycję negocjacyjną.

Według hiszpańskiego dziennikarza w Realu doskonale zdają sobie sprawę z podejścia Bayernu.

– W Realu Madryt ten transfer jest obecnie postrzegany jako praktycznie niemożliwy. Klub widzi bardzo stanowczą i konsekwentną postawę Bayernu. Wie również, że zawodnik jest pozytywnie nastawiony do możliwości gry kiedyś w Madrycie, ale nie jest zdesperowany i nie zamierza stawiać swojego klubu w trudnym położeniu – przekazał Ramón Álvarez de Mon.

Sam Olise ma być otwarty na grę w barwach „Królewskich”, jednak nie zamierza wymuszać odejścia ani wchodzić w konflikt z Bayernem.

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Real nie chce psuć relacji z Bayernem

W Madrycie mają również zwracać uwagę na relacje pomiędzy klubami.

– Real Madryt również tego nie chce ani do tego nie dąży, ponieważ relacje z Bayernem są uznawane za bardzo ważne – dodał hiszpański dziennikarz.

Mimo to Florentino Pérez nadal ma być wielkim zwolennikiem transferu Olise, postrzegając go jako piłkarza z kategorii „galáctico”, idealnego do obsadzenia prawego skrzydła.

Większe szanse dopiero za rok?

Zdaniem Álvareza de Mona sytuacja może zmienić się w kolejnym oknie transferowym.

– Obecnie uważam jednak, że transfer Olise tego lata jest praktycznie niemożliwy. Podkreślam: nie mówię tego w kontekście następnego lata. Za rok szanse mogą wzrosnąć wręcz wykładniczo – ocenił.

Na razie wszystko wskazuje więc na to, że Bayern utrzyma swoją gwiazdę, a Real Madryt będzie musiał odłożyć próbę sprowadzenia Francuza przynajmniej do przyszłego roku.

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