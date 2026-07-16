Wiadomo, ile Lewandowski zarobi w Chicago Fire. Klub ujawnił kwotę

Robert Lewandowski lada moment zadebiutuje w Chicago Fire. Dyrektor finansowy klubu, Paweł Szynalik w rozmowie z WP SportoweFakty ujawnił, ile napastnik będzie zarabiał w MLS.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski będzie zarobiał ponad 20 mln dolarów rocznie w Chicago Fire

Robert Lewandowski jest już oficjalnie piłkarzem Chicago Fire. Z amerykańskim klubem związał się dwuletnim kontraktem do czerwca 2028 roku. Lada moment zaliczy debiut w nowych barwach. Niewykluczone, że będzie to już dziś w nocy z czwartku na piątek (16/17 lipca) o godzinie 2:30 czasu polskiego. „Strażacy” zmierzą się przed własną publicznością z Vancouver Whitecaps, liderem Konferencji Zachodniej.

Amerykański rynek sportu ma to do siebie, że wynagrodzenie sportowców jest podawane do wiadomości publicznej. Dyrektor finansowy Chicago Fire w rozmowie z WP SportoweFakty ujawnił więc, ile Lewandowski zarobi za jeden rok gry w lidze MLS.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Pensja polskiego napastnika została podzielona na trzy części: kwota stała, prawa marketingowe oraz bonusy. Sama pensja to 16 milionów dolarów rocznie. Zapytany o to, czy razem z dodatkami będzie to ok. 20 mln dolarów rocznie, odpowiedział, że nawet więcej.

– To jest najwyższy kontrakt w historii klubu. Tak naprawdę mieliśmy duże potwierdzenie od właściciela, Joe Mansueto, który zawsze mówi, że jeżeli coś ma sens, to on zainwestuje. Taka propozycja była mu przedstawiona kilka miesięcy temu, że jest opcja, żeby Robert Lewandowski przyszedł do naszego klubu – powiedział dyrektor finansowy Chicago Fire, Paweł Szynalik w rozmowie z WP SportoweFakty.

– To będzie regularna stawka plus różne marketingowe prawa, tak samo bonusy będą w to wliczone. To będzie publiczna informacja, jeżeli chodzi o stawkę. Będzie to ok. 16 milionów dolarów rocznie plus prawa marketingowe i bonusy. Myślę, że ponad 20 mln dolarów, jeśli bonusy zostaną określone – ujawnił.