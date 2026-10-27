STS Puchar Polski wraca z przytupem! Śląskie derby i trudne wyzwania faworytów

09:57, 27. października 2026 10:43, 27. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

STS Puchar Polski wkracza w decydującą fazę jesiennej rywalizacji. W ramach 1/16 finału nie zabraknie derbów Śląska, trudnych wyjazdów faworytów i pułapek na drodze do trofeum.

STS Puchar Polski
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fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: STS Puchar Polski

GieKSa z meczem pułapką

Górnik Łęczna – GKS Katowice to spotkanie, w którym różnica poziomów rozgrywkowych nie musi przesądzić o końcowym wyniku. Gospodarze wywalczyli awans do tej rundy po wymagającym starciu ze Stalą Mielec, zakończonym remisem 3:3 i zwycięstwem w konkursie rzutów karnych. GieKSa ma natomiast za sobą zarówno przekonujące zwycięstwo 4:1 z Rakowem Częstochowa, jak i porażkę 0:1 z Pogonią Szczecin.

Katowiczanie będą faworytem, ale muszą uniknąć lekceważenia przeciwnika, który już pokazał, że potrafi wytrzymać presję pucharowej rywalizacji. Historia bezpośrednich spotkań również zapowiada wyrównane starcie, bo w czterech ostatnich ligowych meczach tych drużyn padły trzy remisy, a GKS wygrał tylko raz.

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Derby z awansem w tle

Piast Gliwice – Górnik Zabrze to bez wątpienia jedno z najciekawszych spotkań tej rundy, ponieważ stawką jest nie tylko awans, ale również prestiż w śląskiej rywalizacji. Obie drużyny dobrze znają swoje mocne i słabe strony, a dodatkowego smaczku dodaje fakt, że niedawno zmierzyły się w lidze, remisując w Zabrzu 1:1. Piast przystępuje do pucharowego starcia po zwycięstwie 3:1 nad Cracovią, natomiast Górnik zremisował 1:1 z Widzewem Łódź. Gliwiczanie będą chcieli wykorzystać atut własnego stadionu, ale Zabrzanie mają argumenty, aby powalczyć o awans. Ostatnie bezpośrednie mecze pokazują, że trudno wskazać zdecydowanego faworyta. Górnik wygrał 2:1 w styczniu, a latem 2025 roku pokonał Piasta 1:0.

Lech zdecydowanym faworytem

Siarka Tarnobrzeg – Lech Poznań to starcie, w którym mistrzowskie ambicje gości spotkają się z szansą gospodarzy na sprawienie jednej z największych niespodzianek tej rundy. Kolejorzjest zdecydowanym faworytem, jednak w krajowym pucharze znaczenie mają nie tylko jakość kadry i ligowa pozycja, lecz także koncentracja oraz umiejętność poradzenia sobie z presją. Ogólnie dla Siarki taki mecz to okazja, aby zaprezentować się na tle uznanego rywala i wykorzystać każdą chwilę jego słabości. Poznaniacy muszą z kolei uważać, aby nie potraktować wyjazdu do Tarnobrzega jako formalności, zwłaszcza że napięty terminarz wymaga rozsądnego zarządzania siłami zespołu. Ostatnie bezpośrednie spotkania nie dają świeżego punktu odniesienia. W związku z tym większe znaczenie będą miały dyspozycja dnia i podejście obu drużyn do pucharowego wyzwania.

Ruch musi uważać, Znicz już pokazał pazur

Znicz Pruszków – Ruch Chorzów zapowiada się na interesujące starcie dwóch zespołów, które dobrze znają realia rywalizacji na zapleczu Ekstraklasy. Znicz może pochwalić się dobrymi wynikami z wcześniejszej części jesieni, w tym zwycięstwami nad Zawiszą Bydgoszcz, Stalą Stalowa Wola i Lechią Zielona Góra. Ruch również ma argumenty, aby myśleć o awansie, a wśród jego ostatnich rezultatów znalazły się wygrane z ŁKS-em Łódź, Odrą Opole oraz Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Bezpośrednie spotkania tych drużyn bywają nieprzewidywalne. W maju 2026 roku Znicz wygrał z Ruchem 3:2, a w listopadzie poprzedniego roku pokonał Chorzowian 2:1. Niebiescy mają zatem powody, aby podchodzić do wyjazdu z ostrożnością. Tym bardziej że gospodarze udowodnili już, że potrafią wykorzystać błędy przeciwnika.

Jagiellonia z kolejnym trudnym wyzwaniem

Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok to jedno z najciekawszych spotkań tej rundy, ponieważ obie drużyny mają ambicje, aby powalczyć o dalsze etapy rozgrywek. Gdańszczanie przystępują do rywalizacji po zwycięstwie 2:1 w derbach z Arką Gdynia, ale też porażce z Puszczą Niepołomice 1:2. Jagiellonia ma za sobą trudniejszy okres. Przegrała między innymi z Anderlechtem oraz Zagłębiem Lubin. Ostatnio jednak wygrała z Wisłą Płock 1:0. Historia bezpośrednich meczów nie wskazuje jednoznacznego faworyta, a ostatnie starcie w Gdańsku zakończyło się wyraźnym zwycięstwem Lechii 3:0. Białostoczanie będą chcieli uniknąć podobnego scenariusza, ale gospodarze mogą wykorzystać atut własnego boiska i problemy rywala.

Śląsk zmierzy się z nieobliczalna Odrą

Odra Opole – Śląsk Wrocław zamknie rywalizację w 1/16 finału i będzie kolejnym rozdziałem rywalizacji dwóch klubów dobrze znających się z ligowych boisk. Odra przystępuje do spotkania po porażce 0:1 z Pogonią Siedlce, a jej ostatnie wyniki pokazują, że zespół ma problemy z regularnym punktowaniem. Śląsk również nie może mówić o idealnej passie, ale ostatnio pokonał Wieczystą Kraków 2:0, co może być impulsem przed pucharowym wyjazdem. W poprzednich bezpośrednich meczach długo brakowało rozstrzygnięć. W sierpniu 2025 roku zespoły zremisowały w Opolu 1:1, a w lutym 2026 roku Wrocławianie zwyciężyli u siebie 3:0. Śląsk ma zatem argumenty, aby myśleć o awansie, ale Odra na własnym stadionie będzie chciała wykorzystać szansę na sprawienie niespodzianki.

STS Puchar Polski. Terminarz 1/16 finału

Wtorek, 27 października

12:30 – Olimpia Grudziądz – Bruk-Bet Termalica Nieciecza
12:30 – Górnik Łęczna – GKS Katowice
17:30 – Motor Lublin – Raków Częstochowa
20:30 – Piast Gliwice – Górnik Zabrze

Środa, 28 października

12:30 – Siarka Tarnobrzeg – Lech Poznań
12:30 – Sokół Kleczew – Podhale Nowy Targ
17:30 – Puszcza Niepołomice – Wisła Płock
17:30 – Znicz Pruszków – Ruch Chorzów
18:30 – GKS Tychy – Pogoń Siedlce
19:00 – Polonia Środa Wielkopolska – Śląsk II Wrocław
20:30 – Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok

Czwartek, 29 października

12:30 – Avia Świdnik – Radomiak Radom
17:30 – Chrobry Głogów – Polonia Bytom
17:30 – Polonia Warszawa – Korona Kielce
19:00 – Arka Gdynia – Stal Rzeszów
20:30 – Odra Opole – Śląsk Wrocław

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