Gasparik selekcjonerem reprezentacji Polski?! Trener Górnika zdecydował

Michal Gasparik to jeden z kandydatów na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Łukasz Olkowicz w Kanale Sportowym ujawnił, że trener Górnika Zabrze nie jest zainteresowany pracą w kadrze.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Gasparik nie jest zainteresowany reprezentacją Polski

Reprezentacja Polski znalazła się w trudnym położeniu. W listopadzie Biało-Czerwoni będą walczyć o utrzymanie w dywizji B Ligi Narodów. W związku ze słabszymi wynikami niepewna jest przyszłość Jana Urbana. Najbliższe zgrupowanie ma zdecydować, czy selekcjoner pozostanie na stanowisku. Co ciekawe, media od dłuższego czasu informują, że PZPN rozgląda się za potencjalnymi następcami.

Jednym z kandydatów ma być Michal Gasparik, o czym mówił Piotr Wołosik z Przeglądu Sportowego Onet. Słowacki szkoleniowiec obecnie z powodzeniem pracuje w Górniku Zabrze, z którym sięgnął po wicemistrzostwo oraz puchar Polski.

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Czy Gasparik byłby zainteresowany podjęciem pracy z polską kadrą? Według Łukasza Olkowicza trener nie rozważa takiego scenariusza. Dziennikarz w programie „Moc Futbolu” na Kanale Sportowym zasugerował, że jest to jednostronne zauroczenie. Michal Gasparik wiąże swoją przyszłość z Górnikiem Zabrze.

– Nie chciałby. To zauroczenie, ale z jednej strony. Gasparik się wyróżnia jako szkoleniowiec w naszej lidze, ale nie jest zainteresowany pracą w kadrze: nawet w Słowacji, u siebie. Ma poczucie, że nie doszedł do sufitu w Górniku Zabrze – powiedział Łukasz Olkowicz w Kanale Sportowym.

Gasparik prowadzi Górnik Zabrze od lipca 2025 roku. Jego bilans to 59 meczów, 30 zwycięstw, 13 remisów i 16 porażek. Wcześniej odpowiadał za wyniki Spartaka Trnawa w latach 2021-2025.