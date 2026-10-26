Złota Piłka 2026: oficjalne wyniki miejsca 1-10

23:54, 26. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Harry Kane został wybrany najlepszym piłkarzem na świecie w 2026 roku. Anglik odebrał podczas plebiscytu France Football pierwszą w karierze Złotą Piłkę. Oto oficjalny ranking Złotej Piłki miejsca 1-10.

Złota Piłka
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EThamPhoto / Alamyat Zurich). Na zdjęciu: Złota Piłka

Kane zdobywcą Złotej Piłki, Yamal i Mbappe na podium

Za nami uroczysta 70. w historia gala France Football, która wyjątkowo odbyła się w Londynie. Podczas ceremonii poznaliśmy zwycięzców dziesięciu różnych kategorii. Najważniejsza i najbardziej wyczekiwana była jednak Złota Piłka dla najlepszego piłkarza na świecie w minionym sezonie. Faworytów do zdobycia nagrody było trzech: Harry Kane, Kylian Mbappe oraz Lamine Yamal. Decyzją głosujących prestiżowe wyróżnienie trafiło do Harry’ego Kane’a.

To pierwszy jego triumf w karierze. Kane stał się także pierwszym od 25 lat Anglikiem, który wygrał Złotą Piłkę oraz pierwszym od 45 lat piłkarzem Bayernu Monachium. Poprzednio wygrywali kolejno Michael Owen oraz Karl-Heinze Rummenige. Na podium znaleźli się Mbappe oraz Yamal.

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Tuż poza podium finiszował Rodri, czyli zdobywca Złotej Piłki w 2024 roku. Za jego plecami znalazł się ośmiokrotny triumfator plebiscytu France Football – Leo Messi. Kolejne miejsce zajmowali Kvaratskhelia, Dembele, Haaland, Olise oraz Fabian Ruiz. Wśród 30 nominowanych nie było Cristiano Ronaldo i Roberta Lewandowskiego.

Oficjalne wyniki Złotej Piłki: Miejsca 1-10

MiejsceZawodnikKrajKlub
1.Harry KaneAngliaBayern Monachium
2.Kylian MbappeFrancjaReal Madryt
3.Lamine YamalHiszpaniaFC Barcelona
4.RodriHiszpaniaFC Barcelona
5.Leo MessiArgentynaInter Miami
6.Khvicha KvaratskheliaGruzjaParis Saint-Germain
7.Ousmane DembeleFrancjaParis Saint-Germain
8.Erling HaalandNorwegiaMan City
9.Michael OliseFrancjaBayern Monachium
10.Fabian RuizHiszpaniaParis Saint-Germain

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