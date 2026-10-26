Złota Piłka 2026: oficjalne wyniki miejsca 1-10

Kane zdobywcą Złotej Piłki, Yamal i Mbappe na podium
Za nami uroczysta 70. w historia gala France Football, która wyjątkowo odbyła się w Londynie. Podczas ceremonii poznaliśmy zwycięzców dziesięciu różnych kategorii. Najważniejsza i najbardziej wyczekiwana była jednak Złota Piłka dla najlepszego piłkarza na świecie w minionym sezonie. Faworytów do zdobycia nagrody było trzech: Harry Kane, Kylian Mbappe oraz Lamine Yamal. Decyzją głosujących prestiżowe wyróżnienie trafiło do Harry’ego Kane’a.
To pierwszy jego triumf w karierze. Kane stał się także pierwszym od 25 lat Anglikiem, który wygrał Złotą Piłkę oraz pierwszym od 45 lat piłkarzem Bayernu Monachium. Poprzednio wygrywali kolejno Michael Owen oraz Karl-Heinze Rummenige. Na podium znaleźli się Mbappe oraz Yamal.
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Tuż poza podium finiszował Rodri, czyli zdobywca Złotej Piłki w 2024 roku. Za jego plecami znalazł się ośmiokrotny triumfator plebiscytu France Football – Leo Messi. Kolejne miejsce zajmowali Kvaratskhelia, Dembele, Haaland, Olise oraz Fabian Ruiz. Wśród 30 nominowanych nie było Cristiano Ronaldo i Roberta Lewandowskiego.
Oficjalne wyniki Złotej Piłki: Miejsca 1-10
|Miejsce
|Zawodnik
|Kraj
|Klub
|1.
|Harry Kane
|Anglia
|Bayern Monachium
|2.
|Kylian Mbappe
|Francja
|Real Madryt
|3.
|Lamine Yamal
|Hiszpania
|FC Barcelona
|4.
|Rodri
|Hiszpania
|FC Barcelona
|5.
|Leo Messi
|Argentyna
|Inter Miami
|6.
|Khvicha Kvaratskhelia
|Gruzja
|Paris Saint-Germain
|7.
|Ousmane Dembele
|Francja
|Paris Saint-Germain
|8.
|Erling Haaland
|Norwegia
|Man City
|9.
|Michael Olise
|Francja
|Bayern Monachium
|10.
|Fabian Ruiz
|Hiszpania
|Paris Saint-Germain