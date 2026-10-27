fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłka Premier League

Burza wokół Manchesteru City

Etihad Airways nie ukrywa niezadowolenia ze sposobu, w jaki Premier League przedstawiła wyniki postępowania dotyczącego Manchesteru City. Przewoźnik zapowiedział wcześniej konsultacje z prawnikami, argumentując, że upublicznienie informacji mogło negatywnie wpłynąć na jego interesy. Chodzi o sprawę, która odbiła się szerokim echem w angielskim futbolu.

Linie lotnicze podkreślają, że nie uczestniczyły w żadnych nieprawidłowych ustaleniach handlowych. Co więcej, według ich stanowiska Premier League nie kontaktowała się z nimi w trakcie prowadzonego dochodzenia. To istotny element sporu, ponieważ Etihad kwestionuje sposób postępowania władz rozgrywek i skutki, jakie przyniosło publiczne ujawnienie ustaleń.

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Warto zaznaczyć, że w opublikowanej decyzji Premier League nie wymieniono bezpośrednio nazwy Etihad Airways. Mimo to przewoźnik uważa, że ujawnione informacje mogły zaszkodzić jego interesom. Na razie nie wiadomo jednak, jakich konkretnie roszczeń mógłby dochodzić ani kiedy ewentualna sprawa miałaby trafić do sądu.

Na ten moment pozew nie został potwierdzony. Informacje wskazują jedynie na analizowanie możliwych dalszych kroków prawnych. Osobną ścieżkę obrał Manchester City, który złożył odwołanie od ustaleń komisji. Rozwój sytuacji może mieć znaczenie dla dalszych relacji klubu z ligą, jednak na konkretne rozstrzygnięcia trzeba jeszcze poczekać.