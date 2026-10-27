Premier League może mieć problem. Etihad szykuje kontratak

08:49, 27. października 2026 09:21, 27. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  The Real Tolmie's Hairdoo (X)

Etihad Airways rozważa pozew przeciwko Premier League po konsultacjach prawnych. Konkretne informacje na ten temat przekazał profil The Real Tolmie's Hairdoo na platformie X.

Piłka Premier League
Obserwuj nas w
fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłka Premier League

Burza wokół Manchesteru City

Etihad Airways nie ukrywa niezadowolenia ze sposobu, w jaki Premier League przedstawiła wyniki postępowania dotyczącego Manchesteru City. Przewoźnik zapowiedział wcześniej konsultacje z prawnikami, argumentując, że upublicznienie informacji mogło negatywnie wpłynąć na jego interesy. Chodzi o sprawę, która odbiła się szerokim echem w angielskim futbolu.

Linie lotnicze podkreślają, że nie uczestniczyły w żadnych nieprawidłowych ustaleniach handlowych. Co więcej, według ich stanowiska Premier League nie kontaktowała się z nimi w trakcie prowadzonego dochodzenia. To istotny element sporu, ponieważ Etihad kwestionuje sposób postępowania władz rozgrywek i skutki, jakie przyniosło publiczne ujawnienie ustaleń.

Odbierz FREEBET 20 PLN w aplikacji Superbet. Zarejestruj się z kodem promocyjnym GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Warto zaznaczyć, że w opublikowanej decyzji Premier League nie wymieniono bezpośrednio nazwy Etihad Airways. Mimo to przewoźnik uważa, że ujawnione informacje mogły zaszkodzić jego interesom. Na razie nie wiadomo jednak, jakich konkretnie roszczeń mógłby dochodzić ani kiedy ewentualna sprawa miałaby trafić do sądu.

Na ten moment pozew nie został potwierdzony. Informacje wskazują jedynie na analizowanie możliwych dalszych kroków prawnych. Osobną ścieżkę obrał Manchester City, który złożył odwołanie od ustaleń komisji. Rozwój sytuacji może mieć znaczenie dla dalszych relacji klubu z ligą, jednak na konkretne rozstrzygnięcia trzeba jeszcze poczekać.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości