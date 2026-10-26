Widzew Łódź ogłasza. Gwiazda kontuzjowana

19:22, 26. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  widzew.com

Mariusz Fornalczyk doznał kontuzji w meczu z Górnikiem Zabrze. W poniedziałek Widzew Łódź ogłosił, że skrzydłowy wypada na kilka tygodni. Wiadomo także, co ze zdrowiem Paulinho oraz Mario Garcii.

Piłkarze Widzewa
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa

Mariusz Fornalczyk kontuzjowany

Widzew Łódź w trwającym sezonie PKO BP Ekstraklasy odniósł tylko jedno zwycięstwo w dwunastu meczach. Pozostałe osiem razy kończyły się remisem i trzykrotnie porażką. W efekcie drużyna obecnie prowadzona przez Mateusza Stolarskiego zajmuje dopiero 14. miejsce w tabeli z przewagą jedynie trzech punktów nad strefą spadkową. W miniony weekend kolejny raz zgubili punkty, remisując z Górnikiem Zabrze (1:1).

Kolejna zła wiadomość to kontuzja, jakiej doznał Mariusz Fornalczyk. Skrzydłowy był zmuszony opuścić boisko już w 22. minucie. Szczegółowe badania potwierdziły uraz, a Widzew przekazał, że przerwa w grze zawodnika potrwa nawet kilka tygodni. Klub opublikował pełny raport medyczny.

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– Paulinho wrócił do treningów. Jego progres będzie monitorowany, a obciążenia sukcesywnie zwiększane. Powrót Mario Garcíi do zajęć z zespołem nastąpi w ciągu trwającego tygodnia. Mariusz Fornalczyk przeszedł szczegółowe badania, które wykazały, że długość jego przerwy od gry szacowana jest na kilka tygodni. Rehabilitację wciąż odbywają Carlos Isaac, Szymon Czyż, Lukas Lerager i Dani Silva – poinformował Widzew Łódź.

Widzew w najbliższym czasie zmierzy się z GKS-em Katowice i Pogonią Szczecin. Będą to ostatnie dwa mecze przed listopadową przerwą na kadrę. Mateusz Stolarski cały czas czeka na pierwsze zwycięstwo w roli trenera łódzkiego klubu. Do tej pory ma na swoim koncie cztery remisy i jedną porażkę.

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