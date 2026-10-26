Złota Piłka 2026: Kane, Mbappe czy Yamal? Oto najlepszy piłkarz na świecie

23:51, 26. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Harry Kane został wybrany najlepszym piłkarzem 2026 roku. Anglik podczas gali France Football odebrał Złotą Piłkę za osiągnięcia indywidualne i zespołowe w poprzednim sezonie.

Złota Piłka
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Złota Piłka

Złota Piłka 2026 dla Harry’ego Kane’a, pokonał XXX i XXX

Złota Piłka w 2026 roku została przyznana! Nagrodę dla najlepszego piłkarza na świecie otrzymał Harry Kane. W poprzednim sezonie Anglik był nie do zatrzymania na boiskach Bundesligi. Łącznie w barwach Bayernu Monachium strzelił 61 bramek w 51 meczach. Jednocześnie otrzymał również nagrodę im. Gerda Mullera dla najskuteczniejszego piłkarza. 33-latek po raz pierwszy w karierze wygrał Złotą Piłkę.

Uroczysta ceremonia odbyła się w Londynie, a więc w rodzinnej miejscowości piłkarza. Co więcej, Kane został pierwszym Anglikiem od 25 lat, który zdobył prestiżową nagrodę. Wcześniej triumfował Michael Owen. Dodatkowo jest on pierwszym od 45 lat piłkarzem Bayernu z tak ważnym wyróżnieniem.

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Za jego plecami w TOP 10 rankingu Złotej Piłki znaleźli się Lamine Yamal, który zajął 3. miejsce, a także Kylian Mbappe, który był tuż za plecami Kane’a. Cała trójka przez ostatnie miesiące była wymieniana w gronie faworytów. Nazwisko zwycięzcy nie było znane do ostatniego momentu.

W tym sezonie Kane nadal udowadnia, że jest w zabójczej formie. Na swoim koncie ma już 10 bramek i 7 asyst w 12 meczach. Z Bayernem Monachium jest związany od sierpnia 2023 roku. Niebawem powinien przedłużyć kontrakt, gdyż obecna umowa wygasa z końcem czerwca przyszłego roku.

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