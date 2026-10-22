Lech Poznań – Sunderland: typy, kursy, statystyki (22.10.2026)

Sprawdź typy i statystyki na mecz Lecha z Sunderlandem. Zobacz prognozy xG, przewidywane składy oraz kursy bukmacherskie na Ligę Europy.

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Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech Poznan Sunderland Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2026 12:38

Lech Poznań podejmuje Sunderland w 3. kolejce Ligi Europy. Zespół z Polski zamyka tabelę z bilansem 0:8, notując najwyższe xGA (oczekiwane gole stracone) w całych rozgrywkach (7.4). Angielska drużyna notuje z kolei perfekcyjny start, pozwalając rywalom na oddanie łącznie zaledwie 3 celnych strzałów w pierwszych dwóch spotkaniach.

Typy na mecz Lech Poznań – Sunderland

Typ 1: Zwycięstwo Sunderlandu

Kurs: 1.75

1.75 Bukmacher: Superbet

Superbet Uzasadnienie: Sunderland zanotował komplet punktów w pierwszych dwóch meczach Ligi Europy. Lech przegrał oba spotkania po 0:4, dopuszczając średnio ponad 3.5 xGA na mecz. Rynkowe prawdopodobieństwo wygranej gości wynosi 64%.

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Typ 2: Obie drużyny strzelą gola (BTTS – Tak)

Kurs: 1.77

1.77 Bukmacher: Superbet

Superbet Uzasadnienie: Sunderland ma olbrzymie problemy w defensywie w Premier League, gdzie wygenerował aż 14.29 xGA. Lech zdobywa u siebie w Ekstraklasie średnio 2.83 bramki na mecz, a w wyjazdowym starciu z Crystal Palace wykreował sytuacje o wartości 1.55 xG.

Typ 3: Powyżej 1.5 gola dla Sunderlandu

Kurs: 1.75

1.75 Bukmacher: Superbet

Superbet Uzasadnienie: Polski zespół w obu dotychczasowych meczach Ligi Europy dopuścił do wskaźnika xGA przekraczającego 2.0. Sunderland w poprzedniej kolejce przeciwko Torreense oddał 19 strzałów, generując 4 duże szanse bramkowe (big chances).

Forma, statystyki i przewidywania

Prawdopodobieństwo wygranej (rynek bukmacherski): Sunderland 64% | Lech Poznań 19%

Sunderland 64% | Lech Poznań 19% Prawdopodobieństwo wygranej (model BETSiE): Sunderland 56.20% | Remis 22.30% | Lech Poznań 21.50%

Sunderland 56.20% | Remis 22.30% | Lech Poznań 21.50% Oczekiwana liczba goli (model BETSiE): Lech Poznań 0.95 | Sunderland 1.65 (Łącznie: 2.61)

Lech Poznań 0.95 | Sunderland 1.65 (Łącznie: 2.61) Lech Poznań (Liga Europy): 0 punktów | Bilans bramek: 0:8 | Oczekiwane gole stracone (xGA): 7.4 (najgorszy wynik w rozgrywkach) | Średnie posiadanie piłki: 43%

0 punktów | Bilans bramek: 0:8 | Oczekiwane gole stracone (xGA): 7.4 (najgorszy wynik w rozgrywkach) | Średnie posiadanie piłki: 43% Lech Poznań (Forma domowa): 8 zwycięstw w 11 meczach we wszystkich rozgrywkach | Średnia goli zdobytych u siebie w lidze: 2.83 | Powyżej 2.5 gola w 8 z 12 ostatnich domowych meczów europejskich (średnia 3.92 gola/mecz).

8 zwycięstw w 11 meczach we wszystkich rozgrywkach | Średnia goli zdobytych u siebie w lidze: 2.83 | Powyżej 2.5 gola w 8 z 12 ostatnich domowych meczów europejskich (średnia 3.92 gola/mecz). Sunderland (Liga Europy): 6 punktów | Oczekiwane gole zdobyte (xG): 4.75 | Celne strzały rywali: 3 (najmniej w rozgrywkach).

6 punktów | Oczekiwane gole zdobyte (xG): 4.75 | Celne strzały rywali: 3 (najmniej w rozgrywkach). Sunderland (Premier League): 20. miejsce | Oczekiwane gole stracone (xGA): 14.29 | Błędy bezpośrednio prowadzące do utraty gola: 5 (najwięcej w lidze).

20. miejsce | Oczekiwane gole stracone (xGA): 14.29 | Błędy bezpośrednio prowadzące do utraty gola: 5 (najwięcej w lidze). Kluczowy zawodnik: Granit Xhaka (Sunderland) notuje najwięcej celnych długich podań na 90 minut w Premier League (7.1) i zaliczył asystę przy zwycięskim golu w ostatnim meczu LE.

Sytuacja kadrowa i absencje

W obu zespołach brakuje kilku graczy, jednak to linia obrony i pomocy gospodarzy ucierpiała najbardziej przez urazy długoterminowe.

Lech Poznań (4-2-3-1):

Przewidywany skład: Lis – Pereira, Skrzypczak, Yegbe, Gurgul – Murawski, Kozubal – Wålemark, Rodríguez, Palma – Ishak.

Lis – Pereira, Skrzypczak, Yegbe, Gurgul – Murawski, Kozubal – Wålemark, Rodríguez, Palma – Ishak. Kontuzje: Alex Douglas, João Moutinho, Ali Gholizadeh (urazy długoterminowe), Wojciech Mońka, Allahyar Sayyadmanesh.

Alex Douglas, João Moutinho, Ali Gholizadeh (urazy długoterminowe), Wojciech Mońka, Allahyar Sayyadmanesh. Występ niepewny: Robert Gumny.

Sunderland (4-2-3-1):

Przewidywany skład: Roefs – Mukiele, Alderete, Danso, Reinildo – Sadiki, Xhaka – Hume, Le Fée, Rigg – Tuterov.

Roefs – Mukiele, Alderete, Danso, Reinildo – Sadiki, Xhaka – Hume, Le Fée, Rigg – Tuterov. Kontuzje: Romaine Mundle, Daniel Ballard, Thomas Meunier, Wilson Isidor (najlepszy strzelec według kursów bukmacherskich, nie wystąpi).

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