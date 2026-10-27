45 lat czekania i koniec! Harry Kane dokonał wielkiej rzeczy

09:21, 27. października 2026 14:12, 27. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  The Touchline (X)

Harry Kane zdobył Złotą Piłkę za 2026 rok, przerywając 45-letnią przerwę Bayernu Monachium w triumfach w tym plebiscycie. Wieści podał profil The Touchline na platformie X.

Harry Kane
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fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane przełamał klątwę Bayernu

Harry Kane dołączył do grona największych legend Bayernu Monachium, które zdobywały najbardziej prestiżową indywidualną nagrodę w futbolu. Ostatnim przedstawicielem niemieckiego giganta, który wcześniej sięgnął po Złotą Piłkę, był Karl-Heinz Rummenigge. Niemiec triumfował w plebiscycie w 1980 i 1981 roku, a na kolejnego laureata z klubu Monachium kibice musieli czekać aż do teraz.

Na liście zdobywców trofeum związanych z Bayernem znajdują się również Gerd Muller i Franz Beckenbauer. Pierwszy z nich został wyróżniony w 1970 roku, natomiast legendarny obrońca zwyciężał w 1972 i 1976 roku. Kane dołączył tym samym do wyjątkowego grona piłkarzy, którzy zapisali się w historii zarówno niemieckiego klubu, jak i światowego futbolu.

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Angielski napastnik ma za sobą znakomity sezon 2025/2026. Zdobył łącznie 73 bramki w 65 spotkaniach dla Bayernu i reprezentacji Anglii, pomagając klubowi w wywalczeniu krajowych trofeów. Został również nagrodzony Złotym Butem imienia Gerda Mullera dla najlepszego strzelca sezonu.

Triumf Kane’a ma także wymiar historyczny dla angielskiej piłki. Napastnik Bayernu został pierwszym Anglikiem od 2001 roku, który zdobył Złotą Piłkę. Wówczas nagrodę otrzymał Michael Owen. Teraz Kane nie tylko potwierdził swoją pozycję w światowej czołówce, ale również zakończył wieloletnią przerwę Bayernu w triumfach w prestiżowym plebiscycie.

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