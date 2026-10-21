Bayern Monachium – Arsenal: typy, kursy, statystyki (21.10.2026)

Sprawdź typy bukmacherskie i statystyki xG na mecz Bayern - Arsenal w Lidze Mistrzów. Analiza szans, rynkowe przewidywania, składy i kontuzje.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Bayern Munich Arsenal Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2026 13:36

W środę, 21 października Bayern Monachium podejmie Arsenal na Allianz Arena w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów. Bawarczycy będą musieli radzić sobie z poważnymi osłabieniami w ofensywie, podczas gdy goście z Londynu przyjeżdżają bronić imponującej serii 14 zwycięstw z rzędu w fazie ligowej tych rozgrywek.

Typy na mecz Bayern Monachium vs Arsenal

Typ: Remis (kurs 3.75 w Superbet) Uzasadnienie: Z perspektywy rynkowej (1×2) to opcja o najwyższej wartości. Arsenal pozostaje niepokonany w regulaminowym czasie gry w Lidze Mistrzów od początku ubiegłego sezonu (13 wygranych i 4 remisy w 17 meczach). Bayern zremisował 3 z 10 meczów o stawkę w tym sezonie, w tym ostatnie starcie w LM z Vikingiem (3:3).

(kurs 3.75 w Superbet) Typ: Powyżej 2.5 gola Uzasadnienie: W 9 z 10 meczów o stawkę Bayernu w tym sezonie padały minimum trzy bramki, a średnia goli w ich spotkaniach wynosi aż 4,6. Model BETSiE szacuje całkowitą liczbę goli w tym meczu na 3,13. W wyjazdowych meczach fazy ligowej LM z udziałem Arsenalu, gdy kurs na ich wygraną przekracza 2.00, regularnie pada wynik over (dwa ostatnie takie mecze zakończyły się wynikiem 3:1).

Typ: 1X (Bayern lub remis) i Obie drużyny strzelą gola Uzasadnienie: Gospodarze nie przegrali domowego meczu w fazie grupowej/ligowej Ligi Mistrzów od 39 spotkań (37 zwycięstw, 2 remisy). Bayern ma jednak problemy w obronie, tracąc 6 goli w ostatnich 3 meczach o stawkę. Typ na gole z obu stron (BTTS) okazał się trafny w 4 z 5 ostatnich bezpośrednich starć tych zespołów.



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Forma, statystyki i przewidywania

Projekcje matematyczne i twarde dane wyznaczają wyraźne wektory tego spotkania. Bayern gwarantuje wysoką intensywność pod bramką rywala, ale londyńczycy potrafią skutecznie neutralizować ataki pozycyjne i punktować na wyjazdach.

Prawdopodobieństwo wygranej wg modelu BETSiE: Bayern: 45,3% | Remis: 23,3% | Arsenal: 31,4%.

Bayern: 45,3% | Remis: 23,3% | Arsenal: 31,4%. Projekcja goli wg modelu BETSiE: Bayern: 1,84 | Arsenal: 1,29.

Bayern: 1,84 | Arsenal: 1,29. Skuteczność Bayernu po przerwie: Niemiecki zespół zdobył 24 z 36 goli w tym sezonie w drugich połowach meczów. Aż 9 trafień Bawarczycy zanotowali między 46. a 60. minutą. W ostatnich dwóch meczach domowych podopieczni Vincenta Kompany’ego zdobyli 13 bramek (7:0 z Unionem Berlin i 6:1 z RB Lipsk).

Niemiecki zespół zdobył 24 z 36 goli w tym sezonie w drugich połowach meczów. Aż 9 trafień Bawarczycy zanotowali między 46. a 60. minutą. W ostatnich dwóch meczach domowych podopieczni Vincenta Kompany’ego zdobyli 13 bramek (7:0 z Unionem Berlin i 6:1 z RB Lipsk). Defensywa Arsenalu i wskaźnik xGA: Zespół Mikela Artety zachował czyste konto w obu dotychczasowych meczach bieżącej edycji Ligi Mistrzów. W sezonie 2025/26 Arsenal zanotował w LM 9 czystych kont, tracąc zaledwie 7 goli przy współczynniku xGA (oczekiwane gole stracone) na poziomie 13,5, co oznacza overperformance w defensywie o 6,5 bramki.

Zespół Mikela Artety zachował czyste konto w obu dotychczasowych meczach bieżącej edycji Ligi Mistrzów. W sezonie 2025/26 Arsenal zanotował w LM 9 czystych kont, tracąc zaledwie 7 goli przy współczynniku xGA (oczekiwane gole stracone) na poziomie 13,5, co oznacza overperformance w defensywie o 6,5 bramki. Wpływ Harry’ego Kane’a: Napastnik ma kluczowy udział w ofensywie, zdobywając 3 z 8 goli Bayernu w tegorocznej Lidze Mistrzów przy współczynniku xG 2,61. Anglik trafiał do siatki w 9 kolejnych występach w LM, a przeciwko Arsenalowi zanotował w karierze 15 bramek w 22 meczach.

Napastnik ma kluczowy udział w ofensywie, zdobywając 3 z 8 goli Bayernu w tegorocznej Lidze Mistrzów przy współczynniku xG 2,61. Anglik trafiał do siatki w 9 kolejnych występach w LM, a przeciwko Arsenalowi zanotował w karierze 15 bramek w 22 meczach. Bilans bezpośredni (H2H): Zespoły mierzyły się 15 razy w Lidze Mistrzów. Bilans to 8 wygranych Bayernu, 3 remisy i 4 wygrane Arsenalu (stosunek bramek 31:18). Średnio w tych spotkaniach padało 3,3 gola. Ostatnie starcie (listopad 2025) zakończyło się domową wygraną Arsenalu 3:1, gdzie goście z Londynu wygenerowali 3,11 xG przy zaledwie 0,65 xG Bayernu.

Sytuacja kadrowa i absencje

Braki w zespole gospodarzy uderzają bezpośrednio w kreatywność w drugiej linii. Absencje podstawowych pomocników wymuszą oparcie budowy akcji na innych sektorach, m.in. na aktywności Luisa Diaza. Arsenal przystępuje do meczu z mniejszym zapasem odpoczynku, grając swoje spotkanie ligowe w niedzielę.

Bayern Monachium (Przewidywany skład): Neuer – Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies – Kimmich, Pavlovic, Brown, Saibari, Luis Diaz – Kane.

Kontuzje i wykluczenia: Jamal Musiala (uraz mięśniowy), Michael Olise (pauza za czerwoną kartkę), David Santos (poza kadrą).

Arsenal FC (Przewidywany skład): Raya – Timber, Konsa, Gabriel, Hincapie – Rice, Lewis-Skelly, Saka, Odegaard, Madueke – Havertz.

Kontuzje i wykluczenia: Brak oficjalnie potwierdzonych absencji. Status „wątpliwy” po stronie gości mają z powodu drobnych urazów: Martin Zubimendi, Piero Hincapie, Christos Tzolis oraz William Saliba.

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