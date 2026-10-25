FC Barcelona – Real Madryt: typy, kursy, statystyki (25.10.2026)

AFLO/ Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - Real Madryt

W niedzielę 25 października 2026 roku o 21:00 FC Barcelona podejmie Real Madryt w starciu 10. kolejki hiszpańskiej La Ligi. Lider tabeli przystępuje do meczu z kompletem dziewięciu ligowych zwycięstw, podejmując rywala pozbawionego zawieszonego za czerwoną kartkę Viniciusa Juniora. Pojedynek dwóch najsilniejszych ofensyw ligi zadecyduje o przewadze w bezpośredniej walce o mistrzostwo Hiszpanii.

Barcelona Real Madrid Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 października 2026 12:12

Typy na mecz FC Barcelona – Real Madryt

Typ 1: Wygrana Barcelony

Kurs: 1.67

1.67 Bukmacher: Superbet

Superbet Uzasadnienie z danych: Barcelona wygrała wszystkie 23 ostatnie spotkania ligowe rozgrywane na własnym stadionie. Drużyna Hansiego Flicka zdobyła w tym sezonie 39 bramek w 9 meczach, co daje średnią 4.33 gola na spotkanie i najwyższy współczynnik xG w lidze (33.57). Typ wspiera postawa defensywna Realu Madryt, który nie zachował w tym sezonie ani jednego czystego konta w spotkaniach wyjazdowych we wszystkich rozgrywkach.

Typ 2: Powyżej 3.5 gola

Kurs: 1.50

1.50 Uzasadnienie z danych: Zmierzą się dwie najbardziej bramkostrzelne ekipy w stawce. Aż w 10 z 12 meczów o stawkę Barcelony w tym sezonie padały co najmniej cztery bramki, dając łączną średnią 54.2 gola (sumarycznie) oraz 4.17 strzelonych i 1.25 straconych na mecz w wykonaniu gospodarzy. Dodatkowo cztery z pięciu ostatnich bezpośrednich pojedynków tych drużyn obfitowały w trafienia z obu stron, gwarantując średnią 4.4 gola na mecz.

Typ 3: Podwójna szansa: FC Barcelona lub Remis, BTTS – Tak i Powyżej 2.5 gola

Kurs: 1.80

1.80 Uzasadnienie z danych: Gospodarze tracili gole w 5 z 9 ligowych spotkań, podczas gdy Real pozwalał rywalom na bramki w 6 z 9 meczów. Ta kombinacja na rynku zakładów była trafna w 5 z 6 ostatnich starć obu zespołów. Wysokie ustawienie linii obrony Barcelony stworzy wolne przestrzenie dla Kyliana Mbappe, który wygenerował już 10.64 xG w sezonie – to z tej luki taktycznej wynika prawdopodobieństwo utraty bramki przez gospodarzy przy ich jednoczesnej dominacji w ofensywie.

FC Barcelona vs Real Madryt: Forma, statystyki i przewidywania

Bukmacherzy przypisują gospodarzom 62% prawdopodobieństwa na zwycięstwo, podczas gdy szanse gości wyceniane są zaledwie na 14%. Azjatycka linia goli została ustawiona na poziomie O/U 4.25 (pięć bramek gwarantuje zysk, cztery zaledwie zwrot), co jasno prognozuje starcie nastawione na atak.

Model BETSiE (Projekcje meczowe):

Prawdopodobieństwo wygranej: FC Barcelona 55.6% | Remis 18.9% | Real Madryt 25.5%

FC Barcelona 55.6% | Remis 18.9% | Real Madryt 25.5% Oczekiwane gole (Total): FC Barcelona 2.29 | Real Madryt 1.49 | Suma 3.78

FC Barcelona (La Liga 26/27):

Bilans bramkowy: 39 goli strzelonych, zaledwie 9 straconych.

39 goli strzelonych, zaledwie 9 straconych. Jakość ofensywy (xG): 33.57 oczekiwanych goli – pierwsza lokata w lidze z przewagą 11.36 nad rywalem z Madrytu.

33.57 oczekiwanych goli – pierwsza lokata w lidze z przewagą 11.36 nad rywalem z Madrytu. Gra na własnym stadionie: Komplet wygranych u siebie od początku poprzedniego sezonu (23 mecze w La Liga), ze średnią 3.22 zdobytych goli i zaledwie 0.61 straconych.

Komplet wygranych u siebie od początku poprzedniego sezonu (23 mecze w La Liga), ze średnią 3.22 zdobytych goli i zaledwie 0.61 straconych. Trener: Hansi Flick triumfował w 6 z 7 spotkań, w których dotychczas mierzył się z Realem Madryt.

Real Madryt (La Liga 26/27):

Bilans bramkowy: 23 zdobyte gole, przy średniej 2.56 bramki na 90 minut.

23 zdobyte gole, przy średniej 2.56 bramki na 90 minut. Jakość ofensywy (xG): 22.21 oczekiwanych goli – drugie miejsce w hiszpańskiej ekstraklasie.

22.21 oczekiwanych goli – drugie miejsce w hiszpańskiej ekstraklasie. Forma bramkowa: Cztery wygrane mecze o stawkę z rzędu, przy 4 golach zdobytych w każdym z 3 ostatnich starć (przeciwko Romie, Sevilli i RB Lipsk).

Cztery wygrane mecze o stawkę z rzędu, przy 4 golach zdobytych w każdym z 3 ostatnich starć (przeciwko Romie, Sevilli i RB Lipsk). Lider ofensywy: Kylian Mbappe oddał 49 strzałów (27 celnych), notując 4 gole i asystę w ostatnich trzech występach.

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Sytuacja kadrowa i absencje

Kontuzje i wykluczenia wymuszają rotacje w obu zespołach. Kluczowym brakiem po stronie Realu Madryt jest zawieszenie Viniciusa Juniora, który pauzuje przez cztery spotkania za czerwoną kartkę otrzymaną po brutalnym zachowaniu i dyskusjach z arbitrem. Brazylijczyk nie zanotował nawet jednej próby dryblingu w dwóch poprzednich startach z rzędu, co jest pierwszym takim przypadkiem w jego karierze w zespole Los Blancos. W szeregach FC Barcelony z powodu kontuzji przywodziciela w meczu Ligi Mistrzów przeciwko PSG wypadł Dani Olmo, co wymusi postawienie na Rodriego w drugiej linii.

Przewidywany skład FC Barcelony (4-2-3-1): Joan García – Espart, Cubarsí, Martín, Cancelo – Rodri, Pedri – Yamal, Fermín, Gordon – Raphinha.

Przewidywany skład Realu Madryt (4-2-3-1): Courtois – Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella – Tchouaméni, Arda Güler – Valverde, Bellingham, Diomande – Mbappé.

Potwierdzone absencje:

FC Barcelona: Dani Olmo (kontuzja przywodziciela), Andreas Christensen, Eric Garcia, Jules Kounde, Roony Bardghji.

Dani Olmo (kontuzja przywodziciela), Andreas Christensen, Eric Garcia, Jules Kounde, Roony Bardghji. Real Madryt: Vinicius Junior (zawieszenie), Ferland Mendy, Rodrygo, Raul Asencio.

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