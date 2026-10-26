Złota Piłka 2026: oficjalne wyniki miejsca 11-30

fot. Fernando Astasio / Alamy Na zdjęciu: Złota Piłka

Złota Piłka wyniki miejsc 11-30

Za nami pierwsze rozstrzygnięcia gali France Football. W poniedziałek (26 października) odbyła się uroczysta ceremonia Złotej Piłki. Po raz pierwszy w historii miała ona miejsce w Londynie, aby uhonorować 70. edycję plebiscytu i pierwszego w historii zwycięzcę Sir Stanley’a Matthewsa. Na początku poprzez media społecznościowe ogłoszono zawodników z miejsc 11-30. Szczególnie nisko w porównaniu do przewidywań znalazł się Nuno Mendes czy Pau Cubarsi.

Portugalczyk, który uchodzi za najlepszego lewego obrońcę na świecie, zajął dopiero 23. miejsce. Z kolei reprezentant Hiszpanii, który latem zdobył mistrzostwo świata, zajął 12. miejsce. W trzeciej dziesiątce najlepszych piłkarzy na świecie znaleźli się m.in. Bruno Fernandes, Luis Diaz i Lautaro Martinez.

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W drugiej dziesiątce natomiast znaleźli się Vinicius Junior, Jude Bellingham, Ferran Torres czy Achraf Hakimi. Co ciekawe, drugą dziesiątkę rankingu Złotej Piłki zdominowali piłkarze Paris Saint-Germain, FC Barcelony i Realu Madryt. Wyjątkiem był Declan Rice z Arsenalu na 15. miejscu

Oficjalne wyniki Złotej Piłki: Miejsca 11-30: