Złota Piłka 2026: oficjalne wyniki miejsca 11-30

Złota Piłka wyniki miejsc 11-30
Za nami pierwsze rozstrzygnięcia gali France Football. W poniedziałek (26 października) odbyła się uroczysta ceremonia Złotej Piłki. Po raz pierwszy w historii miała ona miejsce w Londynie, aby uhonorować 70. edycję plebiscytu i pierwszego w historii zwycięzcę Sir Stanley’a Matthewsa. Na początku poprzez media społecznościowe ogłoszono zawodników z miejsc 11-30. Szczególnie nisko w porównaniu do przewidywań znalazł się Nuno Mendes czy Pau Cubarsi.
Portugalczyk, który uchodzi za najlepszego lewego obrońcę na świecie, zajął dopiero 23. miejsce. Z kolei reprezentant Hiszpanii, który latem zdobył mistrzostwo świata, zajął 12. miejsce. W trzeciej dziesiątce najlepszych piłkarzy na świecie znaleźli się m.in. Bruno Fernandes, Luis Diaz i Lautaro Martinez.
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W drugiej dziesiątce natomiast znaleźli się Vinicius Junior, Jude Bellingham, Ferran Torres czy Achraf Hakimi. Co ciekawe, drugą dziesiątkę rankingu Złotej Piłki zdominowali piłkarze Paris Saint-Germain, FC Barcelony i Realu Madryt. Wyjątkiem był Declan Rice z Arsenalu na 15. miejscu
Oficjalne wyniki Złotej Piłki: Miejsca 11-30:
|Miejsce
|Zawodnik
|Kraj
|Klub
|11.
|Jude Bellingham
|Anglia
|Real Madryt
|12.
|Pau Cubarsi
|Hiszpania
|FC Barcelona
|13.
|Achraf Hakimi
|Maroko
|Paris Saint-Germain
|14.
|Vitinha
|Portugalia
|Paris Saint-Germain
|15.
|Declan Rice
|Anglia
|Arsenal
|16.
|Ferran Torres
|Hiszpania
|FC Barcelona
|17.
|Vinicius Junior
|Brazylia
|Real Madryt
|18.
|Marc Cucurella
|Hiszpania
|Real Madryt
|19.
|Joao Neves
|Portugalia
|Paris Saint-Germain
|20.
|Willian Pacho
|Ekwador
|Paris Saint-Germain
|21.
|Gabriel
|Brazylia
|Arsenal
|22.
|Lautaro Martinez
|Argentyna
|Inter Mediolan
|23.
|Nuno Mendes
|Portugalia
|Paris Saint-Germain
|24.
|Luis Diaz
|Kolumbia
|Bayern Monachium
|25.
|Marquinhos
|Brazylia
|Paris Saint-Germain
|26.
|Dayot Upamecano
|Francja
|Bayern Monachium
|27.
|Bruno Fernandes
|Portugalia
|Manchester United
|28.
|Julian Quinones
|Meksyk
|Al-Qadsiah
|29.
|William Saliba
|Francja
|Arsenal
|29.
|Sadio Mane
|Senegal
|Al-Nassr