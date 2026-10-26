Złota Piłka 2026: oficjalne wyniki miejsca 11-30

18:34, 26. października 2026 19:21, 26. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Zanim poznamy oficjalnie zwycięzcę Złotej Piłki, organizator plebiscytu France Football ujawnił wyniki rankingu zawodników z miejsc 11-30.

Złota Piłka
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fot. Fernando Astasio / Alamy Na zdjęciu: Złota Piłka

Złota Piłka wyniki miejsc 11-30

Za nami pierwsze rozstrzygnięcia gali France Football. W poniedziałek (26 października) odbyła się uroczysta ceremonia Złotej Piłki. Po raz pierwszy w historii miała ona miejsce w Londynie, aby uhonorować 70. edycję plebiscytu i pierwszego w historii zwycięzcę Sir Stanley’a Matthewsa. Na początku poprzez media społecznościowe ogłoszono zawodników z miejsc 11-30. Szczególnie nisko w porównaniu do przewidywań znalazł się Nuno Mendes czy Pau Cubarsi.

Portugalczyk, który uchodzi za najlepszego lewego obrońcę na świecie, zajął dopiero 23. miejsce. Z kolei reprezentant Hiszpanii, który latem zdobył mistrzostwo świata, zajął 12. miejsce. W trzeciej dziesiątce najlepszych piłkarzy na świecie znaleźli się m.in. Bruno Fernandes, Luis Diaz i Lautaro Martinez.

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W drugiej dziesiątce natomiast znaleźli się Vinicius Junior, Jude Bellingham, Ferran Torres czy Achraf Hakimi. Co ciekawe, drugą dziesiątkę rankingu Złotej Piłki zdominowali piłkarze Paris Saint-Germain, FC Barcelony i Realu Madryt. Wyjątkiem był Declan Rice z Arsenalu na 15. miejscu

Oficjalne wyniki Złotej Piłki: Miejsca 11-30:

MiejsceZawodnikKrajKlub
11.Jude BellinghamAngliaReal Madryt
12.Pau CubarsiHiszpaniaFC Barcelona
13.Achraf HakimiMarokoParis Saint-Germain
14.VitinhaPortugaliaParis Saint-Germain
15.Declan RiceAngliaArsenal
16.Ferran TorresHiszpaniaFC Barcelona
17.Vinicius JuniorBrazyliaReal Madryt
18.Marc CucurellaHiszpaniaReal Madryt
19.Joao NevesPortugaliaParis Saint-Germain
20.Willian PachoEkwadorParis Saint-Germain
21.GabrielBrazyliaArsenal
22.Lautaro MartinezArgentynaInter Mediolan
23.Nuno MendesPortugaliaParis Saint-Germain
24.Luis DiazKolumbiaBayern Monachium
25.MarquinhosBrazyliaParis Saint-Germain
26.Dayot UpamecanoFrancjaBayern Monachium
27.Bruno FernandesPortugaliaManchester United
28.Julian QuinonesMeksykAl-Qadsiah
29.William SalibaFrancjaArsenal
29.Sadio ManeSenegalAl-Nassr

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