Złota Piłka 2026: oficjalne wyniki wszystkich kategorii

21:57, 26. października 2026 23:57, 26. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Złota Piłka za 2026 rok została oficjalnie wręczona. W plebiscycie France Football przyznano również nagrody w pozostałych kategoriach. Oto pełna lista zwycięzców.

Złota Piłka
Obserwuj nas w
Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Złota Piłka

Złota Piłka 2026: zwycięzcy

Za nami 70. edycja plebiscytu France Football, który po raz pierwszy w historii odbył się w Londynie. Gala rozpoczęła się z prawie godzinnym opóźnieniem ze względu na potężne korki w centrum Londynu. Organizatorzy musieli czekać na wszystkich zaproszonych gości. Samo wydarzenie stało na wysokim poziomie, a na scenie mogliśmy zobaczyć wielu legendarnych byłych zawodników, którzy wręczali nagrody nominowanym.

Przechodząc bezpośrednio do wyróżnionych piłkarzy oraz piłkarek, nagrody otrzymali m.in. Lamine Yamal, Vicky Lopez, Unai Simon, Cata Coll i Bukayo Saka. Wśród trenerów najlepsi okazali się Luis de la Fuente oraz Pere Romeu. Statuetka dla klubów trafiła do FC Barcelony i Paris Saint-Germain.

Złota Piłka u kobiet trafiła do Alexii Putellas, która wyprzedziła Ewę Pajor. U mężczyzn triumfował Harry Kane przed Lamine Yamalem.

Odbierz FREEBET 20 PLN w aplikacji Superbet. Zarejestruj się z kodem promocyjnym GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Nagroda Kopy: Lamine Yamal (FC Barcelona) i Vicky Lopez (FC Barcelona)

Nagroda Jaszyna: Cata Coll (FC Barcelona) i Unai Simon (Hiszpania)

Najlepsza drużyna męska: Paris Saint-Germain

Najlepsza drużyna kobieca: FC Barcelona

Najlepszy trener (mężczyźni): Luis de la Fuente (Hiszpania)

Najlepszy trener (kobiety): Pere Romeu (FC Barcelona)

Złota Piłka (kobiety): Alexia Putellas (London City Lionesses)

Złota Piłka (mężczyźni): Harry Kane (Bayern Monachium)

Nagroda Gerda Mullera: Harry Kane (Bayern Monachium) i Charlyn Corral (CF Pachuca)

Nagroda Sokratesa: Bukayo Saka (Arsenal)

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości