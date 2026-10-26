Złota Piłka 2026: oficjalne wyniki wszystkich kategorii

Złota Piłka za 2026 rok została oficjalnie wręczona. W plebiscycie France Football przyznano również nagrody w pozostałych kategoriach. Oto pełna lista zwycięzców.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Złota Piłka

Złota Piłka 2026: zwycięzcy

Za nami 70. edycja plebiscytu France Football, który po raz pierwszy w historii odbył się w Londynie. Gala rozpoczęła się z prawie godzinnym opóźnieniem ze względu na potężne korki w centrum Londynu. Organizatorzy musieli czekać na wszystkich zaproszonych gości. Samo wydarzenie stało na wysokim poziomie, a na scenie mogliśmy zobaczyć wielu legendarnych byłych zawodników, którzy wręczali nagrody nominowanym.

Przechodząc bezpośrednio do wyróżnionych piłkarzy oraz piłkarek, nagrody otrzymali m.in. Lamine Yamal, Vicky Lopez, Unai Simon, Cata Coll i Bukayo Saka. Wśród trenerów najlepsi okazali się Luis de la Fuente oraz Pere Romeu. Statuetka dla klubów trafiła do FC Barcelony i Paris Saint-Germain.

Złota Piłka u kobiet trafiła do Alexii Putellas, która wyprzedziła Ewę Pajor. U mężczyzn triumfował Harry Kane przed Lamine Yamalem.

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Nagroda Kopy: Lamine Yamal (FC Barcelona) i Vicky Lopez (FC Barcelona)

Nagroda Jaszyna: Cata Coll (FC Barcelona) i Unai Simon (Hiszpania)

Najlepsza drużyna męska: Paris Saint-Germain

Najlepsza drużyna kobieca: FC Barcelona

Najlepszy trener (mężczyźni): Luis de la Fuente (Hiszpania)

Najlepszy trener (kobiety): Pere Romeu (FC Barcelona)

Złota Piłka (kobiety): Alexia Putellas (London City Lionesses)

Złota Piłka (mężczyźni): Harry Kane (Bayern Monachium)

Nagroda Gerda Mullera: Harry Kane (Bayern Monachium) i Charlyn Corral (CF Pachuca)

Nagroda Sokratesa: Bukayo Saka (Arsenal)