1/32 finału Pucharu Polski: Znamy komplet środowych wyników

W środę zostały rozegrane kolejne spotkania w ramach 1/32 finału. Tego dnia również nie obyło się bez niespodzianek. Mieliśmy także jeden walkower. Przedstawiamy komplet wyników.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Puchar Polski: Komplet środowych wyników w ramach 1/32 finału

Puchar Polski powoli wchodzi na najwyższe obroty i w tym tygodniu emocji z pewnością nie brakuje. We wtorek kibice byli świadkami kilku niespodzianek. Potwierdziły one, że te rozgrywki rządzą się własnymi prawami. Teraz przyszedł czas na środowe starcia w ramach 1/32 finału, gdzie na boisku znów spotkały się ekipy z różnych szczebli rozgrywkowych. To właśnie ta runda jest szczególną okazją dla drużyn z niższych lig, które mogą sprawdzić się na tle rywali z wyższych klas rozgrywkowych.

W środę odbyło się aż 14 spotkań. Niewątpliwie najciekawiej zapowiadało się wieczorne spotkanie. A w nim Termalica Bruk-Bet Nieciecza przed własną publicznością podejmowała Widzew Łódź. Rywalizacja przyniosła mnóstwo emocji. A finalnie w kolejnej rundzie rozgrywek zameldowali się goście. Jednak do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był konkurs rzutów karnych.

Tego dnia zobaczyliśmy w akcji także inne zespoły z PKO Ekstraklasy. Wszystkie wykonały swoje zadanie wzorowo. Piast Gliwice okazał się lepszy od Korony II Kielce (1:0), Górnik Zabrze wyeliminował Legię II Warszawa (3:0), Lechia Gdańsk okazała się lepsza od Pogoni Grodzisk Mazowiecki (1:0), Cracovia rozbiła Górnik Łęczna (5:1), a Pogoń Szczecin przez walkower pokonała Kotwicę Kołobrzeg.

Nie obyło się również w środę bez niespodzianek. Bardzo blisko sprawienia sensacji była drużyna z Ozimka, która dopiero po dogrywce uznała wyższość Znicza Pruszków (1:2). GKS Wikielec natomiast przed własną publicznością zdołał uporać się z Podbeskidziem Bielsko-Biała (2:1).

Komplet środowych wyników w 1/32 finału Pucharu Polski

Legia II Warszawa – Górnik Zabrze 0:3

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Lechia Gdańsk 0:1

Beskid Andrychów – Chojniczanka Chojnice 0:3

Korona II Kielce – Piast Gliwice 0:1

Ozimek – Znicz Pruszków 1:2 po dogrywce

Siarka Tarnobrzeg – Hutnik Kraków 0:1

Flota Świnoujście – GKS Jastrzębie 2:2 (5:3 po rzutach karnych)

Górnik Łęczna – Cracovia 1:5

GKS Wikielec – Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:1

Kotwica Kołobrzeg – Pogoń Szczecin 0:3 (walkower)

ŁKS Łomża – Odra Opole 0:2

Zawisza Bydgoszcz – GKS Tychy 2:0

Miedź Legnica – Pogoń Siedlce 2:0

Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Widzew Łódź 2:2 (4:5 po rzutach karnych)