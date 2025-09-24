1/32 finału Pucharu Polski: Znamy komplet środowych wyników

Puchar Polski: Komplet środowych wyników w ramach 1/32 finału
Puchar Polski powoli wchodzi na najwyższe obroty i w tym tygodniu emocji z pewnością nie brakuje. We wtorek kibice byli świadkami kilku niespodzianek. Potwierdziły one, że te rozgrywki rządzą się własnymi prawami. Teraz przyszedł czas na środowe starcia w ramach 1/32 finału, gdzie na boisku znów spotkały się ekipy z różnych szczebli rozgrywkowych. To właśnie ta runda jest szczególną okazją dla drużyn z niższych lig, które mogą sprawdzić się na tle rywali z wyższych klas rozgrywkowych.
W środę odbyło się aż 14 spotkań. Niewątpliwie najciekawiej zapowiadało się wieczorne spotkanie. A w nim Termalica Bruk-Bet Nieciecza przed własną publicznością podejmowała Widzew Łódź. Rywalizacja przyniosła mnóstwo emocji. A finalnie w kolejnej rundzie rozgrywek zameldowali się goście. Jednak do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był konkurs rzutów karnych.
Tego dnia zobaczyliśmy w akcji także inne zespoły z PKO Ekstraklasy. Wszystkie wykonały swoje zadanie wzorowo. Piast Gliwice okazał się lepszy od Korony II Kielce (1:0), Górnik Zabrze wyeliminował Legię II Warszawa (3:0), Lechia Gdańsk okazała się lepsza od Pogoni Grodzisk Mazowiecki (1:0), Cracovia rozbiła Górnik Łęczna (5:1), a Pogoń Szczecin przez walkower pokonała Kotwicę Kołobrzeg.
Nie obyło się również w środę bez niespodzianek. Bardzo blisko sprawienia sensacji była drużyna z Ozimka, która dopiero po dogrywce uznała wyższość Znicza Pruszków (1:2). GKS Wikielec natomiast przed własną publicznością zdołał uporać się z Podbeskidziem Bielsko-Biała (2:1).
Komplet środowych wyników w 1/32 finału Pucharu Polski
Legia II Warszawa – Górnik Zabrze 0:3
Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Lechia Gdańsk 0:1
Beskid Andrychów – Chojniczanka Chojnice 0:3
Korona II Kielce – Piast Gliwice 0:1
Ozimek – Znicz Pruszków 1:2 po dogrywce
Siarka Tarnobrzeg – Hutnik Kraków 0:1
Flota Świnoujście – GKS Jastrzębie 2:2 (5:3 po rzutach karnych)
Górnik Łęczna – Cracovia 1:5
GKS Wikielec – Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:1
Kotwica Kołobrzeg – Pogoń Szczecin 0:3 (walkower)
ŁKS Łomża – Odra Opole 0:2
Zawisza Bydgoszcz – GKS Tychy 2:0
Miedź Legnica – Pogoń Siedlce 2:0
Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Widzew Łódź 2:2 (4:5 po rzutach karnych)