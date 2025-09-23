Wtorek z 1/32 finału Pucharu Polski. Znamy komplet wyników

23:03, 23. września 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Puchar Polski małymi krokami wchodzi w decydującą fazę. We wtorek odbyły się pierwsze spotkania w ramach 1/32 finału. Tego dnia nie obyło się bez niespodzianek.

Piłkarze GKS-u Katowice
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

Komplet wtorkowych wyników 1/32 finału Pucharu Polski

Puchar Polski powoli wchodzi w decydującą fazę, a emocje z każdym meczem stają się coraz większe. 1/32 finału to moment, w którym na murawach spotykają się nie tylko drużyny z PKO Ekstraklasy, ale także ambitne kluby z niższych lig. To właśnie tutaj futbolowa codzienność miesza się z wielkimi marzeniami o sprawieniu niespodzianki i wyeliminowaniu faworyta. Dla mniejszych zespołów to niepowtarzalna okazja, by sprawdzić swoją siłę na tle bardziej doświadczonych rywali.

We wtorek odbyło się aż osiem spotkań w ramach 1/32 finału Pucharu Polski. Niewątpliwie najciekawiej zapowiadało się starcie zamykające dzień. A w nim GKS Katowice przed własną publicznością podejmował Wisłę Płock. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. Tam lepsi okazali się podopieczni Rafała Góraka, którzy ostatecznie zwyciężyli 4:2. Bohaterem spotkania został Bartosz Nowak, który zapisał na swoim koncie hat-tricka.

Tego dnia rywalizowała jeszcze inna drużyna z PKO Ekstraklasy. Korona Kielce mierzyła się na wyjeździe ze Stalą Rzeszów. Goście stanęli na wysokości zadania i pokonali skromnie reprezentanta Betclic 1. Ligi. Zwycięską bramkę w tym meczu zdobył Pau Resta.

Warto podkreślić, że nie obyło się bez niespodzianek. Stal Stalowa Wola po dogrywce okazała się gorsza od KS Goczałkowice Zdrój II (1:3 po dogrywce). Polonia Warszawa natomiast odpadła z Pucharu Polski, uznając wyższość Gryfu Słupski (0:1).

Wynik wtorkowych spotkań 1/32 finału Pucharu Polski

KS Goczałkowice Zdrój II – Stal Stalowa Wola 3:1 po dogrywce

Miedź Legnica II – Świt Szczecin 1:3

Warta Poznań – Polonia Bytom 0:1

Stal Rzeszów – Korona Kielce 0:1

Stal Mielec – Puszcza Niepołomice 1:2

Gryf Słupsk – Polonia Warszawa 1:0

Polonia Środa Wielkopolska – Olimpia Grudziądz 1:3

GKS Katowice – Wisła Płock 4:2

