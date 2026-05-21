Jagiellonia blisko transferu wielkiego talentu z 1. ligi! Może zastąpić gwiazdę

15:03, 21. maja 2026
Jakub Fudali
Jagiellonia Białystok jest bardzo zainteresowana pozyskaniem Michała Perchla z Puszczy Niepołomice. 18-letni bramkarz może zastąpić Sławomira Abramowicza. Informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia pozyska bramkarza Puszczy Niepołomice

Jagiellonia Białystok w ostatniej kolejce tego sezonu PKO Ekstraklasy powalczy jeszcze o wicemistrzostwo Polski. Duma Podlasia ma spore szanse, aby kolejny raz w ostatnich latach stanąć na podium. Decydujące będzie starcie z Zagłębiem Lubin, które to z kolei walczy o grę w europejskich pucharach. To starcie to jeden z najciekawszych meczy sobotniej multiligi.

Z pewnością jednak niezależnie od finalnego zakończenia tego sezonu, zespół Adriana Siemieńca czeka sporo zmian. W czwartek swoje odejście z klubu oficjalnie ogłosił bowiem Afimico Pululu. Kolejne tego typu komunikaty są raczej kwestią czasu. Szczególnie sporo mówi się o zainteresowaniu Sławomirem Abramowiczem, który już zimą był na celowniku kilku europejskich klubów. Dlatego też Jagiellonia szuka jego następcy.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, blisko dołączenia do Jagiellonii Białystok jest Michał Perchel z Puszczy Niepołomice. Ten niezwykle utalentowany bramkarz Puszczy Niepołomice ma za sobą dobre rozgrywki, a od oficjalnego dołączenia do Dumy Podlasia dzielą go tylko formalności.

Michał Perchel w tym sezonie rozegrał w sumie 29 spotkań, w których zanotował siedem czystych kont. Łącznie ten 18-latek w Puszczy wystąpił 38 razy. Serwis „Transfermarkt” wycenia młodzieżowego reprezentanta Polski na 350 tysięcy euro.

