Jedno hasło wywołało burzę. Kibice Lecha uderzyli w PZPN

Superpuchar Polski znów stał się areną konfliktu kibiców z PZPN. Fani Lecha Poznań podczas meczu z Górnikiem Zabrze przygotowali mocny przekaz skierowany do federacji.

fot. Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Cezary Kulesza na sektorówce. Kibice Lecha przygotowali mocny obrazek

Superpuchar Polski od lat wywołuje ogromne emocje nie tylko ze względu na sportową rywalizację, ale również na napięcia wokół organizacji spotkania. Tegoroczna edycja przyniosła kolejny spór na linii kibice-Polski Związek Piłki Nożnej. Co prawda federacja ostatecznie zmieniła swoją decyzję, ale fani Lecha Poznań postanowili przypomnieć o całej sprawie podczas meczu z Górnikiem Zabrze.

Pierwotnie PZPN miał zdecydować, że spotkanie o Superpuchar Polski odbędzie się we Wrocławiu, mimo że zgodnie z wcześniejszą tradycją gospodarzem powinien być mistrz kraju. Informacja o zmianie lokalizacji wywołała natychmiastową reakcję kibiców obu zespołów. Sympatycy Lecha i Górnika zapowiedzieli bojkot wydarzenia, jeśli decyzja zostanie utrzymana.

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Presja ze strony fanów sprawiła, że federacja wycofała się z tego pomysłu. Nie oznaczało to jednak zakończenia konfliktu. Podczas spotkania z udziałęm obu ekip na arenie przy ulicy Bułgarskiej kibice Kolejorza przygotowali oprawę, która była bezpośrednim komentarzem do ostatnich wydarzeń.

Jak wynika ze zdjęcia oprawy kibiców opublikowanego przez Dawida Dobrasza na platformie X, na trybunach pojawił się transparent z hasłem „Łączy Was Wóda”. Była to oczywista gra słów nawiązująca do popularnego sloganu „Łączy Nas Piłka”, kojarzonego z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Fani przygotowali również dużą sektorówkę z wizerunkiem prezesa związku Cezarego Kuleszy.

Swoje niezadowolenie wyrazili także kibice Górnika, którzy licznie zebrali się w Poznaniu za swoją drużyną. Z trybun można było usłyszeć przyśpiewki wymierzone w PZPN oraz osoby zarządzające polską federacją.

Tegoroczny Superpuchar Polski po raz kolejny pokazał, że dla wielu kibiców piłka nożna to nie tylko wynik i rywalizacja na boisku. Organizacyjne decyzje podejmowane poza murawą również potrafią wywołać ogromne emocje i stać się częścią stadionowego spektaklu.