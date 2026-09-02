Nie udało się latem, ale to nie koniec. Barcelona ma plan na Alvareza

17:59, 2. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  SPORT

FC Barcelona nie zamierza odpuszczać Juliana Alvareza. Według katalońśkiego "SPORT" klub chce wrócić do rozmów z Atletico Madryt już w styczniowym oknie transferowym.

Joan Laporta
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona wróci po wielką gwiazdę

FC Barcelona traktuje Juliana Alvareza jako jeden z najważniejszych celów na przyszłość. Latem Katalończycy próbowali doprowadzić do transferu, jednak Atletico Madryt nie było zainteresowane rozpoczęciem negocjacji. Teraz w szeregach mistrzów La Liga mają przygotowywać się do kolejnego podejścia.

Barcelona nie zamierza przy tym zmieniać swoich planów ze względu na transfer Gabriela Jesusa. Brazylijczyk trafił do zespołu z Arsenalu, ale jego rola ma być inna niż ta, którą potencjalnie mógłby pełnić reprezentant Argentyny. Gabriel Jesus jest postrzegany przede wszystkim jako rozwiązanie na już i dodatkowa opcja w ofensywie.

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Według informacji katalońskiego „SPORTU” kluczowe mogą okazać się również możliwości finansowe klubu. Do stycznia Barcelona może zyskać od 65 do 70 milionów euro dodatkowego marginesu w ramach zasad finansowego fair play. Taka sytuacja zwiększyłaby pole manewru przy ewentualnych rozmowach transferowych.

Problemem pozostaje jednak stanowisko Los Colchoneros. Atletico nadal nie chce negocjować odejścia swojej gwiazdy. W związku z tym Barca musiałaby znaleźć sposób na przełamanie tego impasu. Wiele może zależeć od sytuacji samego zawodnika oraz tego, jak potoczą się najbliższe miesiące.

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