Kylian Mbappe znalazł się wśród 26 osób wskazanych jako potencjalne ofiary domniemanego spisku porwania, o którym informuje "Le Parisien". Śledztwo prowadzi francuska policja.

fot. Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Nazwisko Mbappe pojawiło się w aktach śledztwa

Kylian Mbappe miał znaleźć się na liście osób, które mogły być obserwowane przez grupę podejrzaną o przygotowywanie napadów na domy i porwań. Według ustaleń „Le Parisien” zestawienie obejmowało 26 potencjalnych ofiar, wśród których znajdowali się piłkarze, raperzy oraz zamożni przedsiębiorcy.

Francuscy śledczy podejrzewają, że za organizację procederu odpowiadał 18-letni Clement L., działający w internecie pod pseudonimem „Lester Z”. 21 sierpnia został on objęty formalnym śledztwem w Nanterre. Postępowanie dotyczy również jego domniemanego wspólnika.

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Według źródła podejrzany miał koordynować serię przestępstw popełnianych między 11 kwietnia a 19 sierpnia. Śledczy mieli zwrócić na niego uwagę po rzekomym ataku na zegarmistrza w Neuilly-sur-Seine w kwietniu.

Co szczególnie istotne, Clement L. już wcześniej przebywał w więzieniu w związku z poważnymi przestępstwami. Podczas dalszego śledztwa policja miała natrafić na materiały wskazujące na jego udział w planowaniu kolejnych działań.

🔵INFO LE PARISIEN | En prison pour vol en bande organisée et proxénétisme, un jeune homme de 18 ans projetait de s’en prendre à 26 personnes



Cette bande projetait d’enlever et d’agresser des chefs d’entreprise, mais aussi un rappeur et… le footballeur Kylian Mbappé



➡️… pic.twitter.com/GYzxRCmgVx — Le Parisien (@le_Parisien) September 2, 2026

Jak informuje „Le Parisien”, podczas analizy dwóch zabezpieczonych telefonów śledczy znaleźli listę 26 osób. Wśród nazwisk miał znajdować się również bappe. Nie oznacza to jednak, że piłkarz rzeczywiście padł ofiarą przygotowywanego przestępstwa ani że plan został zrealizowany.

Sprawa pozostaje przedmiotem francuskiego postępowania. Na tym etapie informacje dotyczące rzekomego planu mają charakter ustaleń śledczych i zarzutów wobec podejrzanych, a nie prawomocnie potwierdzonych faktów.