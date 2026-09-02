Dawid Kownacki o krok od wielkiego powrotu. Padł konkretny klub

16:37, 2. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Kanał Sportowy / Mateusz Borek (X)

Dawid Kownacki może ponownie zagrać w PKO BP Ekstraklasie. Napastnik Werderu Brema jest bardzo blisko Pogoni Szczecin. Wieści na ten temat podał Mateusz Borek na X.

Dawid Kownacki
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fot. Dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Dawid Kownacki może wrócić do Ekstraklasy

Dawid Kownacki może tego lata zaliczyć bardzo ciekawy zwrot w swojej karierze. 29-latek, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Hercie Berlin, znalazł się na celowniku Pogoni Szczecin. Co więcej, według najnowszych informacji transfer jest już naprawdę blisko.

Mateusz Borek przekazał w serwisie X, że strony pracują obecnie nad warunkami rozstania zawodnika z Werderem Brema. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Kownacki ma związać się z Pogonią dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

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7- krotny reprezentant Polski Dawid Kownacki jest bardzo blisko Pogoni Szczecin. W tej chwili trwają rozmowy dotyczące warunków odejścia z Werderu. Kownacki ma podpisać umowę na 2 lata z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Pogoni bardzo zależy na zatrudnianiu polskich piłkarzy” – napisał współwłaściciel Kanału Sportowego na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Dla samego zawodnik byłby to powrót do polskiej ligi po kilku latach występów za granicą. Wychowanek Lecha Poznań ostatni sezon spędził w 2. Bundeslidze, gdzie w barwach Herthy zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty.

W ostatnich tygodniach napastnik był łączony między innymi z Koroną Kielce, Widzewem Łódź, Wieczystą Kraków oraz Hannoverem 96. Wcześniej pojawił się również temat jego ponownego transferu do Lecha Poznań.

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