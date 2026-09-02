Tego lata Barcelona zaszalała na rynku. Oto pełny skład na sezon 2026/27

FC Barcelona w nowym sezonie ma wyglądać zupełnie inaczej. Klub mocno przebudował ofensywę, sprowadzając Rodriego i pożegnał między innymi Roberta Lewandowskiego.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona podjęła wielkie decyzje. Kadra po transferowej rewolucji

FC Barcelona zakończyła letnie okno transferowe z kadrą, w której nie brakuje zarówno wielkich nazwisk, jak i młodych talentów. Największym ruchem było pozyskanie Rodriego z Manchesteru City. Hiszpan ma wnieść do drugiej linii doświadczenie, jakość oraz większą kontrolę nad spotkaniami.

Blaugrana zdecydowała się również na poważne zmiany w ataku. Do zespołu dołączyli Karim Adeyemi, Anthony Gordon i Gabriel Jesus, a także Jesse Bisiwu. Nowe możliwości w ofensywie mają pomóc zespołowi po odejściu Ferrana Torresa do Paris Saint-Germain oraz Roberta Lewandowskiego, którego kontrakt wygasł.

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Szczególnie interesująco zapowiada się rywalizacja w ofensywie. Raphinha i Lamine Yamal pozostają ważnymi postaciami zespołu, ale teraz będą mieli obok siebie kilka nowych opcji. Gabriel Jesus może zapewnić doświadczenie, Adeyemi szybkość, a Gordon dodatkową jakość w grze jeden na jeden.

Barcelona wchodzi zatem w sezon 2026/27 z wyraźnie odświeżonym zespołem. Odejście Lewandowskiego oznacza koniec pewnej epoki, natomiast transfer Rodriego oraz inwestycje w młodszych zawodników pokazują, że klub buduje drużynę z myślą o kolejnych latach.

Kadra FC Barcelony na sezon 2026/2027

Bramkarze: Joan Garcia, Wojciech Szczęsny i Dominik Livakovic;

Obrońcy: Pau Cubarsi, Gerard Martin, Andreas Christensen, Alejandro Balde, Joao Cancelo, Xavi Espart, Eric Garcia, Jules Kounde;

Pomocnicy: Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, Rodri, Fermin Lopez, Brian Farinas, Marc Bernal, Dani Olmo;

Napastnicy: Raphinha, Lamine Yamal, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, Hamza Abdelkarim, Roony Bardghji.