Walemark robił z Polakami, co chciał. Ekspert ze Szwecji nie ma wątpliwości

12:13, 29. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Patrik Walemark niedawno debiutował w reprezentacji Szwecji, a w poniedziałek kręcił na skrzydle polskimi piłkarzami, jak chciał. Gwiazdor Lecha Poznań był wyróżniającą się postacią w drużynie Trzech Koron. W rozmowie z Goal.pl jego występ podsumował Emil Annetorp z serwisu SvenskaFans.com.

Patrik Walemark
Obserwuj nas w
SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Patrik Walemark

Patrik Walemark meczem z Polską zapracował na pierwszy skład

Reprezentacja Polski zagrała ze Szwecją o klasę lepiej niż kilka dni temu z Bośnią i Hercegowiną. To jednak nie wystarczyło, żeby tego dnia pokonać dobrze dysponowaną drużynę Trzech Koron. Podopieczni Grahama Pottera byli do bólu skuteczni, wykorzystując nasze błędy indywidualne w ustawieniu oraz przy stałych fragmentach gry w obronie. Na dodatek postrach na skrzydle wśród polskich obrońców siał dobrze znany nam z Ekstraklasy – Patrik Walemark.

Gwiazdor Lecha Poznań kręcił naszymi zawodnikami, jak chciał. Tymoteusz Puchacz czy Nicola Zalewski nie mieli zbyt wiele do powiedzenia w starciach jeden na jednego ze świeżo upieczonym reprezentantem Szwecji. Nie ma co się dziwić, że po spotkaniu Walemark został zasypany pozytywnymi opiniami ze strony kolegów z zespołu, a także byłych gwiazd szwedzkiej kadry. Goal.pl poprosił o komentarz w sprawie występu 24-latka dziennikarza serwisu SvenskaFans.com. Emil Annetorp przyznał, że obecność piłkarza w podstawowym składzie była niespodzianką, ale finalnie okazał się jednym z najlepszych zawodników zespołu. Występem przeciwko Biało-Czerwonym sprawił, że jego szanse na kolejny mecz w pierwszym składzie poszybowały w górę.

Oglądaj wszystkie hity Ligi Narodów ZA DARMO! Załóż konto z kodem GOALGO i odbierz voucher do Polsat BOX GO na 3 miesiące w promocji STS! Sprawdź szczegóły

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Trochę niespodzianką było to, że Patrik Walemark znalazł się w podstawowym składzie. Mimo to bardzo dobrze zaprezentował się w debiucie w wyjściowej jedenastce i był jednym z najlepszych zawodników reprezentacji Szwecji – powiedział Emil Annetorp w rozmowie z Goal.pl

Walemark był aktywny i dobrze pokazywał się na wolnych pozycjach, wykonując kilka dobrych wejść za linię obrony. Najbardziej w pamięć zapadła jednak jego asysta przy golu Viktora Gyokeresa. Zawsze dobrze jest mieć wkład w zdobyte bramki, bo zwiększa to jego szanse na rozpoczęcie kolejnego meczu w podstawowym składzie – dodał dziennikarz serwisu SvenskaFans.com

Walemark błyszczy w Lechu. Teraz czas na reprezentację

Patrik Walemark występuje na boiskach PKO BP Ekstraklasy od sierpnia 2024 roku. Lech Poznań z początku wypożyczył go z Feyenoordu, lecz już po kilku miesiącach ogłoszono, że 24-latek został wykupiony z holenderskiego giganta za prawie 2 mln euro. W naszej lidze jest gwiazdą. Czy może stać się również ważną częścią piłkarskiej reprezentacji Szwecji? Według Annetorpa rywalizacja o miejsce na prawym skrzydle jest otwarta. Powodem są kontuzje m.in. Dejana Kulusevskiego oraz Anthony’ego Elangi. Po wspaniałym występie z Polską notowania Walemarka są dużo wyższe niż przed zgrupowaniem.

Przy wielu kontuzjowanych zawodnikach, takich jak Dejan Kulusevski i Anthony Elanga, rywalizacja o miejsce na prawym skrzydle jest wciąż otwarta. Obecnie Walemark ma przewagę po bardzo dobrym występie przeciwko Polsce. Czekają nas jednak jeszcze dwa mecze i musi nadal prezentować wysoki poziom – tłumaczy nam Emil Annetorp.

Przypomniał o sobie w Szwecji. Walemark wrócił na radar

Walemark w latach 2020-2022 był związany z BK Hacken, gdzie pierwszy raz dał się poznać szerszej publice w Szwecji. Zimą 2022 roku na jego transfer zdecydował się Feyenoord, gdzie skrzydłowy ze względu na brak regularnej gry zniknął z radarów kibiców oraz ekspertów. Liga Narodów i spotkanie z Polską przywróciło go do żywych. Piłkarz Lecha Poznań swoją grą sprawił, że ponownie zwrócono na niego uwagę.

Patrik Walemark jest w Szwecji trochę zapomnianym zawodnikiem. Pamiętam go z dobrych występów w BK Hacken, ale później nieco zniknął z mojego radaru, podobnie jak z radarów wielu innych osób. Teraz jednak zarówno ja, jak i wielu kibiców reprezentacji Szwecji, ponownie zwróciliśmy na niego uwagę – przekonuje ekspert ze Szwecji.

Czym najbardziej zachwycił Walemark szwedzkiego eksperta? Annetorp wymienił trzy jego najmocniejsze atuty. Technika, odwaga i świetna lewa noga to wizytówka gwiazdy poznańskiego klubu. Przekonali się o tym polscy piłkarze w poniedziałkowy wieczór w Sztokholmie.

Jego technika, odwaga w pojedynkach z obrońcami i bardzo dobra lewa noga to trzy jego wyraźne atuty – mówi Annetorp dla Goal.pl

Następny mecz reprezentacja Szwecji rozegra w piątek (2 października). Podopieczni Grahama Pottera zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Następnie zagrają ponownie z Rumunią, którą ostatnio pokonali (2:1). Kibice Lecha Poznań z pewnością z wypiekami na twarzy będą śledzić losy Patrika Walemarka.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości