Chelsea rusza po gwiazdę Arsenalu. Na stole aż 70 milionów euro

Chelsea szykuje wielki ruch na rynku transferowym. Według informacji El Nacional, Londyńczycy chcą zapłacić Arsenalowi mniej więcej 70 milionów euro za Martina Zubimendiego.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Chelsea chce wyrwać Arsenalowi kluczowego gracza

Chelsea zamierza wzmocnić środek pola i na celownik trafił właśnie Martin Zubimendi. Według informacji El Nacional decydenci The Blues są gotowi przedstawić Arsenalowi ofertę opiewającą na 70 milionów euro. Kluczowe ma być również stanowisko samego zawodnika, który miał już wyrazić zgodę na przeprowadzkę do ekipy ze Stamfiord Bridge.

Hiszpański pomocnik może być następcą Enzo Fernandeza, który trafił w trakcie ostatniego okna transferowego z Chelsea do Manchesteru City. Stołeczna ekipa potrzebuje tym samym zawodnika zdolnego przejąć odpowiedzialność za rozegranie piłki w środku pola.

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Na korzyść Londyńczyków działa również osoba Xabiego Alonso. Nowy menedżer Chelsea zna Zubimendiego z czasów pracy w Realu Sociedad B. Hiszpan miał okazję obserwować jego rozwój i doskonale zna jego możliwości oraz charakterystykę gry.

Sytuacja 26-latka w Arsenalu również może mieć znaczenie dla jego decyzji. Zubimendi stracił miejsce w podstawowym składzie drużyny Mikela Artety, a w tym sezonie pojawił się na boisku tylko raz. Co więcej, wystąpił wówczas na prawej obronie. Niewykluczone zatem, że zimą Kanonierzy będą musieli zdecydować, czy przyjąć ofertę Chelsea dotyczącą piłkarza.

Zubimendi trafił do Arsenalu w lipcu minionego roku z Realdu Sociedad za 70 milionów euro. Aktualny kontrakt Hiszpana obowiązuje natomiast do końca czerwca 2030 roku.