Legia zamyka sektor gości. Wszystko przez pisma policji i miasta

Legia Warszawa zamknie sektor gości na swoim stadionie do końca 2026 roku, o czym poinformowało biuro prasowe stołecznego klubu. Decyzja zapadła po pismach policji i miasta.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Stadion Legii Warszawa

Legia Warszawa podjęła decyzję

Legia Warszawa została zobowiązana do przeprowadzenia szeregu prac związanych z bezpieczeństwem sektora dla kibiców drużyn przyjezdnych. Klub otrzymał pisma 23 i 25 września, odpowiednio od Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. W związku z zakresem wymaganych działań sektor zostanie wyłączony z użytkowania do końca roku.

Policja wskazała między innymi konieczność montażu dodatkowej siatki ochronnej, wymiany zabezpieczenia oddzielającego trybunę gości od południowej, a także modernizacji monitoringu. Potrzebne będzie również wykonanie dodatkowej bramy przesuwnej, ustawienie tymczasowego wygrodzenia oraz zmiana lokalizacji kontenerów i przenośnych toalet. Legia rozpoczęła już przygotowania do realizacji tych prac.

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Cała sprawa nabiera dodatkowego znaczenia ze względu na terminarz. Tymczasem po reprezentacyjnej przerwie stołeczna drużyna ma zmierzyć się w PKO BP Ekstraklasie z Wisłą Kraków, a więc klubem posiadającym liczne i aktywne środowisko kibicowskie. Wyłączenie sektora gości oznacza, że fani Białej Gwiazdy nie będą mogli skorzystać z niego podczas tego spotkania. Sam komunikat Legii nie wskazuje jednak, aby decyzja miała związek konkretnie z meczem z Wisłą.

Stołeczny klub podkreśla, że wykonanie wszystkich zaleceń jest konieczne do utrzymania pozytywnej opinii policji dotyczącej organizacji meczów z udziałem publiczności. Legia prowadzi obecnie rozmowy z wykonawcami oraz działania mające uregulować status prawny miejskiej nieruchomości przy dojściu do sektora gości. O terminie jego ponownego otwarcia klub poinformuje w osobnym komunikacie.