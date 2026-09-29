Mecz Huberta Hurkacza dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Hurkacz? (29.09.2026)

Hubert Hurkacz awansował do finału turnieju ATP Chengdu. W decydującym spotkaniu polski tenisista zmierzy się z Alejandro Davidovichem Fokiną. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Hurkacza dzisiaj w TV i online oraz o której godzinie rozpocznie się spotkanie.

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Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Kiedy gra Hurkacz?

Mecz Hubert Hurkacz – Alejandro Davidovich Fokina odbędzie się we wtorek, 29 września 2026 roku. Spotkanie finałowe turnieju ATP Chengdu rozpocznie się o godzinie 13:00 czasu polskiego.

Hurkacz zajmuje obecnie 41. miejsce w rankingu ATP, natomiast Davidovich Fokina plasuje się na 28. pozycji. Hiszpan jest więc wyżej sklasyfikowanym zawodnikiem, a Polaka czeka wymagające spotkanie. Stawką meczu jest tytuł ATP Chengdu.

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Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja w TV

Transmisja meczu Huberta Hurkacza na żywo będzie dostępna w telewizji na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport 2. Początek finałowego spotkania Hurkacz – Davidovich Fokina zaplanowano na godzinę 13:00.

Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja online

Mecz Huberta Hurkacza online będzie można oglądać na platformie Polsat Box Go. Transmisja spotkania będzie również dostępna w internecie za pośrednictwem STS TV.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Huberta Hurkacza? Mecz Hubert Hurkacz – Alejandro Davidovich Fokina będzie transmitowany w telewizji na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport 2. Transmisja online będzie dostępna w Polsat Box Go oraz STS TV. O której godzinie gra dzisiaj Hubert Hurkacz? Mecz Hurkacza z Alejandro Davidovichem Fokiną w finale ATP Chengdu rozpocznie się we wtorek, 29 września 2026 roku o godzinie 13:00 czasu polskiego.

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