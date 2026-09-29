Wielka walka o gwiazdę Realu. Liverpool ma dwóch potężnych rywali

Real Madryt może mieć problem z Trentem Alexandrem-Arnoldem. TEAMtalk informuje, że trzy kluby Premier League bardzo uważnie monitorują sytuację Anglika przed 2027 rokiem.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt może mieć problem

Real Madryt sprowadził prawego obrońcę latem 2025 roku, ale początek obecnego sezonu nie wygląda dla niego idealnie. Anglik nie jest podstawowym wyborem Jose Mourinho i do tej pory uzbierał zaledwie pięć występów, spędzając na murawie 292 minuty. W tym czasie zanotował jedną asystę.

Sytuację chcą wykorzystać Arsenal, Manchester City oraz Liverpool. Według wieści TEAMtalk przedstawiciele angielskich klubów za pośrednictwem pośredników rozpoczęli intensywniejsze kontakty z otoczeniem zawodnika, aby poznać warunki potencjalnego powrotu 27-latka do Premier League.

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Każdy z zainteresowanych ma własny powód, aby przyglądać się Anglikowi. Arsenal szuka rozwiązania problemów na prawej stronie defensywy, między innymi ze względu na urazy Bena White’a. Manchester City chce wzmocnić tę pozycję, natomiast Liverpool może rozważyć sprowadzenie wychowanka, który przez lata był jednym z symboli klubu.

Gigant z La Liga nie zamierza jednak ułatwiać sprawy. Kontrakt Alexandra-Arnolda obowiązuje do czerwca 2031 roku, a klub z Estadio Santiago Bernabeu nie planuje rozmów w sprawie jego sprzedaży podczas zimowego okna. Sam zawodnik również nie miał zgłaszać chęci odejścia. Angielskie kluby mają jednak obserwować jego sytuację w październiku i listopadzie. Jeśli rola Alexandra-Arnolda nadal będzie ograniczona, latem 2027 roku może rozpocząć się poważna walka o jego podpis.