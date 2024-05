Chelsea w czwartkowy wieczór podejmie Tottenham w zaległym spotkaniu 26. kolejki Premier League. The Blues do tego starcia przystąpią wzmocnieni aż czterema zawodnikami, którzy pauzowali od dłuższego czasu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Aston Villa - Chelsea

Chelsea “wzmacnia się” przed hitem Premier League

Piłkarska niedziela stoi pod znakiem finału Pucharu Polski, półfinałów Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy, a także zaległego meczu 26. kolejki Premier League. Na Stamford Bridge dojdzie do derbów Londynu, w których Chelsea zmierzy się z Tottenhamem. Dziewiąta drużyna stawki ugości piątą ekipę tabeli w walce o europejskie puchary.

The Blues do pojedynku z lokalnym rywalem przystąpią solidnie wzmocnieni. Simon Phillips przekazał niezwykle pozytywne wieści z treningu poprzedzającego zmagania ze Spurs. W zajęciach uczestniczyli zawodnicy, których fani ekipy Mauricio Pochettino dawno nie oglądali na murawie. Levi Colwill, Reece James, Christopher Nkunku – ta trójka znajdzie się w kadrze na czwartkowy hit Premier League. Do dyspzycji Argentyńczyka będzie także Raheem Sterling, który pauzował w potyczce z Aston Villą.

Kiedy wspomniani piłkarze po raz ostatni pojawili się na boisku?

Levi Colwill – 02.03.2024 – Brentford

Reece James – 10.12.2023 – Everton

Christopher Nkunku – 17.02.2024 – Manchester City

Raheem Sterling – 23.04.2024 – Arsenal

Spotkanie Chelsea – Tottenham w 26. kolejce Premier League rozpocznie się o 20:30 w czwartek. Mecz poprowadzi sędzia Rob Jones. Niestety, w obu ekipach zabraknie łącznie kilkunastu piłkarzy. Gospodarze będą musieli radzić sobie bez Thiago Silvy czy Enzo Fernandeza, a szeregach gości nie obejrzymy m.in. Bena Daviesa i Timo Wernera.