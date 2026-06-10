Kadra Republiki Zielonego Przylądka na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Republiki Zielonego Przylądka na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Bubistę, listę powołanych oraz terminarz meczów w grupie H.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Stopira

Kadra Republiki Zielonego Przylądka na mundial 2026

Reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 18 maja. Selekcjoner Pedro Leitão Brito, znany jako Bubista, wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego)

Obrońcy: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Joao Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK)

Pomocnicy: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Laros Duarte (Puskas Akademia), Yannick Semedo (Farense)

Napastnicy: Ryan Mendes (Igdir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir)

Selekcjoner: Bubista

Z kim gra Republika Zielonego Przylądka w grupie MŚ 2026?

Kabowerdeńczycy rywalizują w grupie H. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Hiszpanią. Drugim przeciwnikiem będzie Urugwaj, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Arabią Saudyjską.

Terminarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka w grupie H:

15 czerwca 2026, godz. 18:00 – Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka (Atlanta),

22 czerwca 2026, godz. 00:00 – Urugwaj – Republika Zielonego Przylądka (Miami),

27 czerwca 2026, godz. 02:00 – Republika Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska (Houston)

Drużyna prowadzona przez Bubistę będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w trzech różnych miastach. Mecz z Hiszpanią odbędzie się w Atlancie, spotkanie z Urugwajem zostanie rozegrane w Miami, a pojedynek z Arabią Saudyjską zaplanowano w Houston.