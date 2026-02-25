Chelsea ma na oku francuskiego napastnika. Musi zapłacić 40 milionów euro

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Rayan Fofana przyciągnął uwagę Chelsea

Chelsea powoli rozgląda się za nowym napastnikiem w związku z niepewną przyszłością Liama Delapa. 23-letni snajper nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań i niewykluczone, że zmieni otoczenie podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Władze londyńskiego klubu chcą być przygotowane na taki scenariusz, dlatego już teraz monitorują rynek w poszukiwaniu następcy Anglika. Priorytetem jest młody zawodnik, który posiada potencjał do dalszego rozwoju oraz regularnego zdobywania bramek.

Jak donosi Ekrem Konur na łamach portalu „SportsBoom.com”, jednym z kandydatów do wzmocnienia linii ataku drużyny The Blues ma być Rayan Fofana. 20-letni Francuz pokazuje się z bardzo dobrej strony w barwach RC Lens, które zajmuje 2. miejsce w tabeli Ligue 1.

Skuteczność młodego napastnika ma duży wpływ na wyniki zespołu Les Artesiens, co nie umknęło uwadze skautów czołowych europejskich klubów. Sytuację mierzącego 180 centymetrów piłkarza monitorują również Arsenal oraz kilka ekip z hiszpańskiej La Ligi.

Perspektywiczny snajper jest wychowankiem akademii Esperance Paris 19e, skąd w 2019 roku trafił do szkółki RC Lens. Sześć lat później awansował do pierwszej drużyny i szybko stał się jej ważną postacią. W trwającej kampanii rozegrał 22 spotkania, zdobył sześć bramek oraz zanotował jedną asystę. Ewentualny transfer Fofany wiązałby się z wydatkiem rzędu 40 milionów euro. Taka kwota nie robi jednak wrażenia na działaczach Chelsea.