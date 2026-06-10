Man City oferuje 70 mln euro za gwiazdę Barcelony

Alejandro Balde znalazł się na celowniku jednego z największych klubów Europy. Manchester City rozważa złożenie oferty, która może postawić Barcelonę przed trudną decyzją.

fot. Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona rozważa sprzedaż Balde

Alejandro Balde jest jednym z zawodników obserwowanych przez Manchester City przed letnim oknem transferowym. Jak informuje „MARCA”, angielski klub widzi w obrońcy piłkarza, który mógłby odegrać ważną rolę w projekcie budowanym na kolejne lata.

Według doniesień z Anglii ekipa z Premier League jest gotowa sprawdzić stanowisko Barcelony ofertą sięgającą nawet 70 milionów euro. Na razie do katalońskiego klubu nie wpłynęła żadna oficjalna propozycja, jednak temat zaczyna budzić coraz większe zainteresowanie.

Balde pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych wychowanków La Masii. Mimo młodego wieku zdążył już zebrać duże doświadczenie w pierwszym zespole. Jednocześnie jego pozycja w kadrze nie jest już tak mocna jak w poprzednich sezonach, co może mieć znaczenie w przypadku pojawienia się atrakcyjnej oferty.

„MARCA” podaje, że Barcelona byłaby gotowa przeanalizować propozycje za lewego obrońcę. Władze klubu szukają sposobów na poprawę sytuacji finansowej i nie wykluczają sprzedaży zawodników. Wycena Balde ma wynosić około 50 milionów euro, dlatego potencjalna oferta Manchesteru City byłaby wyższa od jego obecnej wartości rynkowej.

Hiszpan rozegrał 42 mecze we wszystkich rozgrywkach sezonu 2025/26. Barcelona nie zamyka jednak drzwi do jego odejścia, ponieważ liczy na definitywne pozyskanie Joao Cancelo. Jednocześnie klub monitoruje sytuację Marca Cucurelli, który znajduje się w gronie kandydatów do wzmocnienia lewej strony defensywy.