Potulski bohaterem hitowego transferu? Jest łączony z dużymi markami!

Kacper Potulski na poziomie seniorskim rozwija się w świetnym tempie. 18-letni stoper jest uważany za duży talent i może tego lata zaliczyć transfer. Sky łączy go ze znanymi klubami Bundesligi oraz Premier League.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kacper Potulski

Potulski przymierzany do Premier League

Kacper Potulski zanotował przełomowy sezon na szczeblu seniorskim. Mainz zdecydowało się na niego postawić – rozegrał dla pierwszej drużyny 23 spotkania, gromadząc solidne minuty zarówno w Bundeslidze, jak i Lidze Konferencji. Podczas ostatniego zgrupowania miał również okazję zadebiutować w reprezentacji Polski, trafiając do siatki w meczu towarzyskim z Nigerią.

18-latek rozwija się w znakomitym tempie. Jest uważany za bardzo duży talent nie tylko w klubie, ale i w całej Europie. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 18 milionów euro, a Mainz będzie oczekiwać nawet wyższej kwoty, jeśli ktoś zgłosi się po niego już tego lata. Jakiś czas temu media informowały o zainteresowaniu ze strony Borussii Dortmund, która byłaby w stanie wydać na stopera 25 milionów euro. Nie są to natomiast pieniądze satysfakcjonujące jego obecny zespół.

Rywalizacja o Potulskiego nabiera rozpędu. Sky informuje o kolejnych ekipach, które chcą go sprowadzić do siebie. Mowa tu o Bayerze Leverkusen oraz Newcastle United. Aptekarze zdążyli już nawet nawiązać kontakt z Mainz, aby wypytać o szczegóły potencjalnej transakcji.

Potulski ma przed sobą kluczowe lato. Oczywiście Mainz nie musi go sprzedawać, bowiem zawodnik ma ważną umowę do 2028 roku. Nie zmienia to faktu, że zapewne będzie skłonne rozpatrzyć atrakcyjne oferty.