Kadra Urugwaju na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Urugwaju na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Marcelo Bielsę, listę powołanych oraz terminarz meczów Urugwaju w grupie H.

Nicolò Campo/ Alamy Na zdjęciu: Federico Valverde

Kadra Urugwaju na mundial 2026

Reprezentacja Urugwaju poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 31 maja. Selekcjoner Marcelo Bielsa wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Estudiantes), Santiago Mele (Monterrey)

Obrońcy: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastian Caceres (Club America), Mathias Olivera (Napoli), Joaquin Piquerez (Palmeiras), Matias Vina (Flamengo), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

Pomocnicy: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martinez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustin Canobbio (Fluminense), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolas de la Cruz (Flamengo), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Rodrigo Zalazar (Braga), Maxi Araujo (Sporting), Brian Rodriguez (Club America)

Napastnicy: Rodrigo Aguirre (Club America), Federico Vinas (Real Oviedo), Darwin Nunez (Al Hilal)

Selekcjoner: Marcelo Bielsa

Z kim gra Urugwaj w grupie MŚ 2026?

Urugwajczycy rywalizują w grupie H. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Arabią Saudyjską. Drugim przeciwnikiem będzie Republika Zielonego Przylądka, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Hiszpanią.

Terminarz reprezentacji Urugwaju w grupie H:

16 czerwca 2026, godz. 00:00 – Arabia Saudyjska – Urugwaj (Miami),

22 czerwca 2026, godz. 00:00 – Urugwaj – Republika Zielonego Przylądka (Miami),

27 czerwca 2026, godz. 02:00 – Urugwaj – Hiszpania (Zapopan)

Drużyna prowadzona przez Marcelo Bielsę będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w dwóch różnych miastach i dwóch różnych krajach. Mecze z Arabią Saudyjską i Republiką Zielonego Przylądka obędą się w Miami, a spotkanie z Hiszpanią zostanie rozegrane w meksykańskim Zapopan.