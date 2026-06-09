Manchester United pobierze go rywalom? Wciąż wierzy w hitowy transfer

Manchester United nie poddaje się w walce o Elliota Andersona, który tego lata raczej opuści Nottingham Forest. Na Old Trafford wierzą w powodzenie tej operacji. Anglikowi na ten moment bliżej do Manchesteru City.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Man United wygra rywalizację o Andersona? Na Old Trafford w to wierzą

Manchester United finalizuje transfer Edersona z Atalanty Bergamo. To dopiero początek przebudowy środka pola, bowiem klub przewiduje nawet trzy wzmocnienia do tej formacji. Głównym zadaniem jest zastąpienie Casemiro, który po wygaśnięciu umowy opuścił Old Trafford. Przede wszystkim Czerwone Diabły skupiają się na kandydatach z Premier League, redukując w ten sposób ryzyko transferowej wpadki. Na liście życzeń giganta znajdują się takie nazwiska, jak Elliot Anderson, Adam Wharton, Carlos Baleba czy Mateus Fernandes.

Na dzisiaj priorytetem Manchesteru United jest transfer Andersona, który po świetnym sezonie najprawdopodobniej opuści szeregi Nottingham Forest. Problem w tym, że rywalizacja o jego podpis jest ogromna, a jej faworytem ma być ponoć Manchester City. Na dzisiaj za wcześnie, aby przesądzać, gdzie trafi reprezentant Anglii, ale media zgodnie dają większe szanse na powodzenie tej transakcji Obywatelom.

Na Old Trafford panuje natomiast spory optymizm. Rywalizacja o Andersona jeszcze się nie skończyła – wręcz przeciwnie, potrwa zapewne minimum do końca mundialu. Manchester United jest w stanie zaoferować podobnie pieniądze, co Manchester City. Być może Anglik rozmyśli się w kwestii przenosin na Etihad Stadium po odejściu Pepa Guardioli.

Nottingham Forest liczy na zarobek rzędu 100 milionów funtów. Manchester City złożył dotąd jedną ofertę na poziomie 80 milionów funtów i została ona oczywiście odrzucona.