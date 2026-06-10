Kadra Hiszpanii na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Hiszpanii na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Luisa de la Fuente, listę powołanych oraz terminarz meczów Hiszpanii w grupie H.

Alex Lopez/ Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Kadra Hiszpanii na mundial 2026

Reprezentacja Hiszpanii poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 25 maja. Selekcjoner Luis de la Fuente wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Unai Simon (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona)

Obrońcy: Aymeric Laporte (Athletic Club), Marc Cucurella (Chelsea), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Eric Garcia (Barcelona), Pedro Porro (Tottenham), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Pubill (Atletico Madrid)

Pomocnicy: Rodri (Manchester City), Fabian Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Martin Zubimendi (Arsenal), Alex Baena (Atletico Madrid)

Napastnicy: Ferran Torres (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Lamine Yamal (Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Borja Iglesias (Celta Vigo), Victor Munoz (Osasuna)

Selekcjoner: Luis de la Fuente

Z kim gra Hiszpania w grupie MŚ 2026?

Hiszpanie rywalizują w grupie H. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Republiką Zielonego Przylądka. Drugim przeciwnikiem będzie Arabia Saudyjska, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Urugwajem.

Terminarz reprezentacji Hiszpanii w grupie H:

15 czerwca 2026, godz. 18:00 – Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka (Atlanta),

21 czerwca 2026, godz. 18:00 – Hiszpania – Arabia Saudyjska (Atlanta),

27 czerwca 2026, godz. 02:00 – Urugwaj – Hiszpania (Zapopan)

Drużyna prowadzona przez Luisa de la Fuente będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w dwóch różnych miastach i dwóch różnych krajach. Mecze z Republiką Zielonego Przylądka i Arabią Saudyjską obędą się w Atlancie w USA, a spotkanie z Urugwajem zostanie rozegrane w meksykańskim Zapopan.