Aston Villa gotowa na sprzedaż gwiazdy. Żąda 100 milionów funtów

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Morgan Rogers

Morgan Rogers rozchwytywany na rynku transferowym

Morgan Rogers jest w tym momencie uznawany za jednego z najlepszych ofensywnych pomocników w całej Premier League. Gwiazdor Aston Villi imponuje wysoką formą od wielu miesięcy i regularnie stanowi o sile ofensywnej swojego zespołu. Nic więc dziwnego, że 23-letni Anglik wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Władze klubu z Birmingham doskonale zdają sobie sprawę, że mierzący 187 centymetrów zawodnik może wkrótce zapragnąć nowego wyzwania na jeszcze wyższym poziomie.

Jak podaje w środowe popołudnie brytyjski portal „GiveMeSport”, Aston Villa stawia jednak twarde warunki. Włodarze Lwów oczekują za swoją gwiazdę aż 100 milionów funtów, co oznaczałoby jeden z najdroższych ruchów w historii futbolu. Rogers najczęściej jest łączony z Chelsea, którą bez wątpienia stać na taki wydatek. Londyńczycy uważnie monitorują sytuację tego piłkarza i mogą złożyć oficjalną ofertę w letnim okienku transferowym.

Rogers trafił do ekipy The Villans w lutym 2024 roku z Middlesbrough za niespełna 10 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 108 meczów, strzelił 27 goli oraz zanotował 24 asysty. Fachowy serwis „Transfermarkt” szacuje jego wartość rynkową na około 60 milionów funtów, choć Aston Villa liczy na jeszcze większy zarobek. Kontrakt zawodnika obowiązuje do 2031 roku, co daje działaczom z Birmingham bardzo mocną pozycję negocjacyjną.