Alonso wskazał nietykalnych w Chelsea. To będą jego największe gwiazdy

17:28, 9. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Simon Johnson

Xabi Alonso bardzo ambitnie podchodzi do swojego nowego projektu. Chce, aby Chelsea pod jego wodzą znów walczyła o najwyższe cele. Simon Johnson ujawnia, że Hiszpan wskazał siedmiu zawodników, których klub na pewno nie może sprzedać.

Xabi Alonso
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Chelsea ich się nie pozbędzie. Na liście Pedro i Palmer

Chelsea zakończyła sezon 2025/2026 w fatalnym stylu, w konsekwencji czego nie zakwalifikowała się do europejskich pucharów. Nie brakuje głosów, że ten projekt zmierza w niewłaściwym kierunku, a wątpliwości mają nawet zawodnicy, którzy są związani kontraktami z klubem ze Stamford Bridge. W ostatnich miesiącach łączeni z opuszczeniem The Blues byli między innymi Enzo Fernandez, Marc Cucurella, Cole Palmer czy Joao Pedro. Nieco nadziei w serca kibiców wlała natomiast decyzja o zakontraktowaniu Xabiego Alonso, który po nieudanej przygodzie w Realu Madryt podejmie się teraz wyzwania w Londynie.

Alonso wiąże z tą współpracą duże nadzieje. Wierzy, że pod jego wodzą drużyna wróci do walki o najwyższe cele. Dostrzega również spory potencjał w obecnej kadrze i zamierza wykorzystać w pełni piłkarzy, którzy do tej pory rozczarowywali.

Na pewno Chelsea nie planuje rozstawać się ze swoimi największymi gwiazdami. Alonso miał wskazać siedem nazwisk, które muszą pozostać w zespole na kolejny sezon. To Reece James, Moises Caicedo, Levi Colwill, Estevao Willian, Josh Acheampong oraz wspomniani wcześniej Palmer i Pedro.

Kibiców The Blues w szczególności cieszy zdecydowana postawa wobec brazylijskiego napastnika, którego z chęcią chciałaby sprowadzić do siebie Barcelona. Chelsea na pewno nie zgodzi się na jego sprzedaż.

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