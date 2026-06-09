Tottenham Hotspur rozgląda się za nowym bramkarzem. Jeden z tropów Kogutów prowadzi do ich ligowego rywala. Na ich radarze znalazł się zawodnik Manchesteru City - informuje "TEAMtalk".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Rezerwowy bramkarz Manchesteru City dołączy do Tottenhamu Hotspur?

Tottenham Hotspur zaczął rozglądać się za następcą Guglielmo Vicario. Włoch w letnim okienku transfer może opuścić Londyn i wrócić do Serie A. Koguty bacznie obserwują rynek i jeden z ich tropów prowadzi do rywala z Premier League. Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań Spurs znalazł się James Trafford z Manchesteru City.

Reprezentant Anglii przeżywa trudne chwile, ponieważ praktycznie cały sezon spędził na ławce rezerwowych. 23-latek przegrywał bowiem rywalizację z Gianluigim Donnarummą. Pomocną dłoń do bramkarza może wyciągnąć Tottenham Hotspur. Golkiper The Citizens pełniłby rolę podstawowego zawodnika u Roberto De Zerbiego.

Tottenham Hotspur nie wykonał jeszcze żadnych kroków. Na ten moment jest to jedynie zainteresowanie Jamesem Traffordem. Anglik nie jest jedynym bramkarzem branym pod uwagę przez Koguty. Na ich celowniku znajduje się również Mike Maignan. Czas pokaże, który golkiper finalnie wejdzie w buty Guglielmo Vicario.

James Trafford natomiast w zeszłym sezonie rozegrał 17 spotkań między słupkami Manchesteru City. Reprezentant Anglii zdołał ośmiokrotnie zakończyć mecz z zachowanym czystym kontem.