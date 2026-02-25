Tchouameni może trafić do Premier League. Potentat naciska

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Chelsea zainteresowana Aurelienem Tchouamenim

Aurelien Tchouameni jest uznawany za jednego z najlepszych pomocników w czołowych europejskich ligach. 26-letni Francuz od kilku sezonów pełni kluczową rolę w Realu Madryt, będąc filarem środka pola oraz odpowiadając zarówno za odbiór piłki, jak i wyprowadzanie akcji. Świetna postawa defensywnego pomocnika nie przechodzi bez echa na rynku. 43-krotny reprezentant Trójkolorowych od dawna znajduje się na radarach gigantów Premier League, którzy bardzo cenią jego wszechstronność, siłę fizyczną i dyscyplinę taktyczną.

Jednym z zespołów zainteresowanych sprowadzeniem Tchouameniego jest Chelsea, która latem podejmie próbę transferu – poinformował hiszpański serwis „Defensa Central”. Wyciągnięcie Francuza ze stołecznej ekipy będzie jednak niezwykle trudnym zadaniem.

Real pozostaje bowiem zadowolony z postawy swojej gwiazdy i póki co nie planuje jej sprzedaży. Aby transakcja w ogóle mogła dojść do skutku, sam zawodnik musiałby naciskać na zmianę otoczenia, co na ten moment wydaje się mało prawdopodobne.

Tchouameni przywdziewa koszulkę drużyny Królewskich od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na Santiago Bernabeu za 80 milionów euro z AS Monaco. Dotychczas rozegrał 180 meczów, zdobył pięć bramek oraz zanotował siedem asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia go na około 70 milionów euro. Jego kontrakt z Realem Madryt obowiązuje do 2028 roku.